Đóng

Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

(VTC News) -

Trong 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV vừa được Đại hội bầu, có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng làm việc tại Hội trường, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết:

TT Họ tên Chức vụ
1 Nguyễn Hải Anh Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
2 Nguyễn Tuấn Anh Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
3 Nguyễn Mạnh Cường Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP HCM
4 Bùi Quốc Dũng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước
5 Nguyễn Huy Dũng Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
6 Nguyễn Minh Dũng Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
7 Bùi Thế Duy Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 Trần Duy Đông Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
9 Vũ Mạnh Hà Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế
10 Lê Hải Hòa Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
11 U Huấn Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
12 Đỗ Hữu Huy Phó bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk
13 Nguyễn Hồng Phong Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa
14 Bùi Hoàng Phương Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
15 Trần Quân Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính
16 Trần Đăng Quỳnh Thiếu tướng, Trợ lý Tổng Bí thư, sĩ quan Công an nhân dân biệt phái
17 Nguyễn Minh Triết Phó bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
18 Hồ Xuân Trường Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa
19 Bùi Anh Tuấn Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
20 Mùa A Vảng Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa III, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên
Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới