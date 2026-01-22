Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

21:10 22/01/2026 VTC NEWS TV
Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng làm việc tại Hội trường, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết:
|TT
|Họ tên
|Chức vụ
|1
|Nguyễn Hải Anh
|Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
|2
|Nguyễn Tuấn Anh
|Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
|3
|Nguyễn Mạnh Cường
|Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP HCM
|4
|Bùi Quốc Dũng
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước
|5
|Nguyễn Huy Dũng
|Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
|6
|Nguyễn Minh Dũng
|Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
|7
|Bùi Thế Duy
|Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
|8
|Trần Duy Đông
|Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
|9
|Vũ Mạnh Hà
|Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế
|10
|Lê Hải Hòa
|Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
|11
|U Huấn
|Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
|12
|Đỗ Hữu Huy
|Phó bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk
|13
|Nguyễn Hồng Phong
|Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa
|14
|Bùi Hoàng Phương
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
|15
|Trần Quân
|Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính
|16
|Trần Đăng Quỳnh
|Thiếu tướng, Trợ lý Tổng Bí thư, sĩ quan Công an nhân dân biệt phái
|17
|Nguyễn Minh Triết
|Phó bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
|18
|Hồ Xuân Trường
|Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa
|19
|Bùi Anh Tuấn
|Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
|20
|Mùa A Vảng
|Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa III, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên