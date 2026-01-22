Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

(VTC News) -

Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng làm việc tại Hội trường, nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết: