Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bầu được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
|STT
|Họ tên
|Chức vụ
|1
|Tô Lâm
|Tổng Bí thư
|2
|Đào Tuấn Anh
|Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng
|3
|Trần Văn Bắc
|Thiếu tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
|4
|Đỗ Thanh Bình
|Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương
|5
|Lê Hải Bình
|Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
|6
|Đoàn Xuân Bường
|Thiếu tướng, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
|7
|Đỗ Văn Chiến
|Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội
|8
|Hoàng Duy Chinh
|Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
|9
|Nguyễn Tân Cương
|Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|10
|Nguyễn Mạnh Cường
|Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Ngoại giao
|11
|Nguyễn Hồng Diên
|Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội
|12
|Đặng Văn Dũng
|Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương
|13
|Đoàn Anh Dũng
|Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
|14
|Hoàng Trung Dũng
|Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương
|15
|Hồ Quốc Dũng
|Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Phó thủ tướng
|16
|Nguyễn Khắc Định
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội
|17
|Lương Quốc Đoàn
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
|18
|Nguyễn Quốc Đoàn
|Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ
|19
|Nguyễn Hữu Đông
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
|20
|Đặng Hồng Đức
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
|21
|Nguyễn Quang Đức
|Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
|22
|Nguyễn Văn Gấu
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|23
|Phan Văn Giang
|Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
|24
|Nguyễn Thị Thu Hà
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng
|25
|Vũ Hải Hà
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội
|26
|Lê Khánh Hải
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
|27
|Lê Ngọc Hải
|Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng
|28
|Ngô Đông Hải
|Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
|29
|Nguyễn Long Hải
|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
|30
|Nguyễn Thanh Hải
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
|31
|Nguyễn Văn Hiền
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|32
|Trần Thị Hiền
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
|33
|Nguyễn Sỹ Hiệp
|Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
|34
|Phan Chí Hiếu
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
|35
|Bùi Thị Minh Hoài
|Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
|36
|Nguyễn Thị Hồng
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
|37
|Đoàn Minh Huấn
|Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
|38
|Lê Mạnh Hùng
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương
|39
|Lê Quốc Hùng
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
|40
|Bùi Quang Huy
|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
|41
|Dương Quốc Huy
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
|42
|Lê Minh Hưng
|Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
|43
|Nguyễn Đức Hưng
|Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
|44
|Trần Tiến Hưng
|Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
|45
|Nguyễn Đình Khang
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
|46
|Trần Việt Khoa
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng
|47
|Vũ Trung Kiên
|Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
|48
|Đào Hồng Lan
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế
|49
|Nguyễn Ngọc Lâm
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
|50
|Nguyễn Thanh Lâm
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
|51
|Trần Thanh Lâm
|Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
|52
|Trịnh Mạnh Linh
|Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
|53
|Nguyễn Hồng Lĩnh
|Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
|54
|Nguyễn Phi Long
|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
|55
|Nguyễn Văn Long
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
|56
|Lê Văn Lợi
|Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
|57
|Nguyễn Thị Thanh Mai
|Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
|58
|Phan Văn Mãi
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV
|59
|Lê Quang Mạnh
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
|60
|Lâm Văn Mẫn
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
|61
|Trần Thanh Mẫn
|Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội
|62
|Lê Quốc Minh
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
|63
|Trần Hồng Minh
|UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
|64
|Phạm Hoài Nam
|UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|65
|Hà Thị Nga
|UVTWĐ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
|66
|Lê Thị Nga
|UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV
|67
|Nguyễn Thanh Nghị
|UVTWĐ, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
|68
|Nguyễn Trọng Nghĩa
|UVBCT, BTTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
|69
|Bùi Văn Nghiêm
|UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
|70
|Trần Thanh Nghiêm
|UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng
|71
|Nguyễn Quang Ngọc
|UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|72
|Nguyễn Thị Bích Ngọc
|Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính
|73
|Chiêm Thống Nhất
|Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
|74
|Nguyễn Hải Ninh
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
|75
|La Công Phương
|Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng
|76
|Lê Hồng Quang
|Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
|77
|Lương Tam Quang
|Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
|78
|Nguyễn Văn Quảng
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
|79
|Vũ Hải Quân
|Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ
|80
|Thái Thanh Quý
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
|81
|Trịnh Văn Quyết
|Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
|82
|Hoàng Minh Sơn
|Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
|83
|Nguyễn Kim Sơn
|UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
|84
|Vũ Hồng Sơn
|Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng
|85
|Đỗ Tiến Sỹ
|UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
|86
|Nguyễn Thành Tâm
|UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
|87
|Lê Đức Thái
|UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|88
|Trần Hồng Thái
|Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
|89
|Lâm Thị Phương Thanh
|UVTWĐ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
|90
|Nguyễn Thị Thanh
|UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội
|91
|Trần Sỹ Thanh
|UVTWĐ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
|92
|Đinh Hữu Thành
|Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
|93
|Nguyễn Trường Thắng
|UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
|94
|Nguyễn Văn Thắng
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính
|95
|Phạm Tất Thắng
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
|96
|Tào Đức Thắng
|Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
|97
|Trần Đức Thắng
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
|98
|Lê Xuân Thế
|Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng
|99
|Lê Xuân Thuận
|Thiếu tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
|100
|Lê Thị Thủy
|Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ
|101
|Nguyễn Huy Tiến
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
|102
|Đặng Khánh Toàn
|Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
|103
|Trương Thiên Tô
|Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
|104
|Lê Tấn Tới
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
|105
|Phạm Thị Thanh Trà
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
|106
|Nguyễn Hải Trâm
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao
|107
|Lê Minh Trí
|Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
|108
|Hà Quốc Trị
|Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
|109
|Lê Hoài Trung
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
|110
|Trần Cẩm Tú
|Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
|111
|Ngô Văn Tuấn
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước
|112
|Nguyễn Anh Tuấn
|Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
|113
|Phạm Gia Túc
|Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
|114
|Hoàng Thanh Tùng
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV
|115
|Phạm Thế Tùng
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
|116
|Đỗ Xuân Tùng
|Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
|117
|Lê Văn Tuyến
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
|118
|Nguyễn Thị Tuyến
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
|119
|Bùi Thị Quỳnh Vân
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
|120
|Nguyễn Đắc Vinh
|Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV
|121
|Nguyễn Minh Vũ
|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
|122
|Võ Thị Ánh Xuân
|Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước
|123
|Dương Trung Ý
|Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
|124
|Cao Thị Hóa An
|Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
|125
|Phan Thắng An
|Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
|126
|Nguyễn Doãn Anh
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
|127
|Nguyễn Hoài Anh
|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
|128
|Phạm Đức Ấn
|Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
|129
|Lê Ngọc Châu
|Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
|130
|Lê Tiến Châu
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng
|131
|Ngô Chí Cường
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Tháp
|132
|Quản Minh Cường
|Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh
|133
|Trần Tiến Dũng
|Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
|134
|Phạm Đại Dương
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
|135
|Nguyễn Trọng Đông
|Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
|136
|Nguyễn Văn Được
|Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
|137
|Nguyễn Hoàng Giang
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
|138
|Nguyễn Hồ Hải
|Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
|139
|Nguyễn Tiến Hải
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang
|140
|Tôn Ngọc Hạnh
|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai
|141
|Nguyễn Mạnh Hùng
|Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
|142
|Trịnh Việt Hùng
|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
|143
|Y Thanh Hà Niê Kdăm
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng
|144
|Hoàng Quốc Khánh
|Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
|145
|Nguyễn Duy Lâm
|Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
|146
|Trần Văn Lâu
|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
|147
|Hầu A Lềnh
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
|148
|Nguyễn Phước Lộc
|Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh
|149
|Võ Văn Minh
|Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh
|150
|Hồ Văn Mừng
|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
|151
|Hồ Văn Mười
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
|152
|Lê Minh Ngân
|Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
|153
|Nguyễn Hữu Nghĩa
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
|154
|Hoàng Văn Nghiệm
|Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sơn La
|155
|Nguyễn Duy Ngọc
|Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
|156
|Phạm Quang Ngọc
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
|157
|Thái Đại Ngọc
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
|158
|Hồ Văn Niên
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
|159
|Đặng Xuân Phong
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình
|160
|Lê Quốc Phong
|Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh
|161
|Trần Phong
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
|162
|Nguyễn Văn Phương
|Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
|163
|Lê Ngọc Quang
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
|164
|Trần Lưu Quang
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh
|165
|Nguyễn Văn Quyết
|Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
|166
|Nguyễn Hồng Thái
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
|167
|Đồng Văn Thanh
|Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
|168
|Nghiêm Xuân Thành
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
|169
|Vũ Đại Thắng
|Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội
|170
|Nguyễn Khắc Thận
|Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
|171
|Nguyễn Khắc Toàn
|Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế
|172
|Lương Nguyễn Minh Triết
|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
|173
|Nguyễn Đình Trung
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế
|174
|Trịnh Xuân Trường
|Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
|175
|Phạm Anh Tuấn
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
|176
|Trần Huy Tuấn
|Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
|177
|Vương Quốc Tuấn
|Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
|178
|Lê Quang Tùng
|Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ
|179
|Vũ Hồng Văn
|Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai
|180
|Hồ Thị Hoàng Yến
|Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long