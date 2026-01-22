Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

STT Họ tên Chức vụ

1 Tô Lâm Tổng Bí thư

2 Đào Tuấn Anh Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng

3 Trần Văn Bắc Thiếu tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

4 Đỗ Thanh Bình Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

5 Lê Hải Bình Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

6 Đoàn Xuân Bường Thiếu tướng, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng

7 Đỗ Văn Chiến Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội

8 Hoàng Duy Chinh Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV

9 Nguyễn Tân Cương Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

10 Nguyễn Mạnh Cường Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Ngoại giao

11 Nguyễn Hồng Diên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội

12 Đặng Văn Dũng Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương

13 Đoàn Anh Dũng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

14 Hoàng Trung Dũng Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

15 Hồ Quốc Dũng Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ, Phó thủ tướng

16 Nguyễn Khắc Định Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội

17 Lương Quốc Đoàn Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

18 Nguyễn Quốc Đoàn Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ

19 Nguyễn Hữu Đông Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

20 Đặng Hồng Đức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

21 Nguyễn Quang Đức Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

22 Nguyễn Văn Gấu Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

23 Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

24 Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

25 Vũ Hải Hà Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội

26 Lê Khánh Hải Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

27 Lê Ngọc Hải Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng

28 Ngô Đông Hải Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

29 Nguyễn Long Hải Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

30 Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV

31 Nguyễn Văn Hiền Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

32 Trần Thị Hiền Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

33 Nguyễn Sỹ Hiệp Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

34 Phan Chí Hiếu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

35 Bùi Thị Minh Hoài Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

36 Nguyễn Thị Hồng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

37 Đoàn Minh Huấn Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

38 Lê Mạnh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

39 Lê Quốc Hùng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

40 Bùi Quang Huy Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

41 Dương Quốc Huy Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

42 Lê Minh Hưng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

43 Nguyễn Đức Hưng Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng

44 Trần Tiến Hưng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

45 Nguyễn Đình Khang Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

46 Trần Việt Khoa Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng

47 Vũ Trung Kiên Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

48 Đào Hồng Lan Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế

49 Nguyễn Ngọc Lâm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

50 Nguyễn Thanh Lâm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

51 Trần Thanh Lâm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

52 Trịnh Mạnh Linh Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

53 Nguyễn Hồng Lĩnh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

54 Nguyễn Phi Long Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

55 Nguyễn Văn Long Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

56 Lê Văn Lợi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

57 Nguyễn Thị Thanh Mai Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

58 Phan Văn Mãi Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV

59 Lê Quang Mạnh Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

60 Lâm Văn Mẫn Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV

61 Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội

62 Lê Quốc Minh Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

63 Trần Hồng Minh UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

64 Phạm Hoài Nam UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

65 Hà Thị Nga UVTWĐ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

66 Lê Thị Nga UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV

67 Nguyễn Thanh Nghị UVTWĐ, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

68 Nguyễn Trọng Nghĩa UVBCT, BTTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

69 Bùi Văn Nghiêm UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

70 Trần Thanh Nghiêm UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng

71 Nguyễn Quang Ngọc UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

72 Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính

73 Chiêm Thống Nhất Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

74 Nguyễn Hải Ninh Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

75 La Công Phương Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng

76 Lê Hồng Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

77 Lương Tam Quang Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

78 Nguyễn Văn Quảng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

79 Vũ Hải Quân Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ

80 Thái Thanh Quý Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

81 Trịnh Văn Quyết Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

82 Hoàng Minh Sơn Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

83 Nguyễn Kim Sơn UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

84 Vũ Hồng Sơn Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng

85 Đỗ Tiến Sỹ UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

86 Nguyễn Thành Tâm UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

87 Lê Đức Thái UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

88 Trần Hồng Thái Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

89 Lâm Thị Phương Thanh UVTWĐ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

90 Nguyễn Thị Thanh UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

91 Trần Sỹ Thanh UVTWĐ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

92 Đinh Hữu Thành Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

93 Nguyễn Trường Thắng UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

94 Nguyễn Văn Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính

95 Phạm Tất Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

96 Tào Đức Thắng Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

97 Trần Đức Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

98 Lê Xuân Thế Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

99 Lê Xuân Thuận Thiếu tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

100 Lê Thị Thủy Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ

101 Nguyễn Huy Tiến Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

102 Đặng Khánh Toàn Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

103 Trương Thiên Tô Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

104 Lê Tấn Tới Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV

105 Phạm Thị Thanh Trà Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

106 Nguyễn Hải Trâm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

107 Lê Minh Trí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

108 Hà Quốc Trị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

109 Lê Hoài Trung Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

110 Trần Cẩm Tú Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

111 Ngô Văn Tuấn Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước

112 Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

113 Phạm Gia Túc Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

114 Hoàng Thanh Tùng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV

115 Phạm Thế Tùng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

116 Đỗ Xuân Tùng Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

117 Lê Văn Tuyến Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

118 Nguyễn Thị Tuyến Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

119 Bùi Thị Quỳnh Vân Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

120 Nguyễn Đắc Vinh Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV

121 Nguyễn Minh Vũ Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

122 Võ Thị Ánh Xuân Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước

123 Dương Trung Ý Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

124 Cao Thị Hóa An Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

125 Phan Thắng An Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

126 Nguyễn Doãn Anh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

127 Nguyễn Hoài Anh Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

128 Phạm Đức Ấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

129 Lê Ngọc Châu Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

130 Lê Tiến Châu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng

131 Ngô Chí Cường Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Tháp

132 Quản Minh Cường Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh

133 Trần Tiến Dũng Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

134 Phạm Đại Dương Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

135 Nguyễn Trọng Đông Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

136 Nguyễn Văn Được Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

137 Nguyễn Hoàng Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

138 Nguyễn Hồ Hải Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

139 Nguyễn Tiến Hải Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

140 Tôn Ngọc Hạnh Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

141 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

142 Trịnh Việt Hùng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

143 Y Thanh Hà Niê Kdăm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng

144 Hoàng Quốc Khánh Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

145 Nguyễn Duy Lâm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

146 Trần Văn Lâu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

147 Hầu A Lềnh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

148 Nguyễn Phước Lộc Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh

149 Võ Văn Minh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh

150 Hồ Văn Mừng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

151 Hồ Văn Mười Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

152 Lê Minh Ngân Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

153 Nguyễn Hữu Nghĩa Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

154 Hoàng Văn Nghiệm Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sơn La

155 Nguyễn Duy Ngọc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

156 Phạm Quang Ngọc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

157 Thái Đại Ngọc Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

158 Hồ Văn Niên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

159 Đặng Xuân Phong Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình

160 Lê Quốc Phong Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh

161 Trần Phong Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

162 Nguyễn Văn Phương Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

163 Lê Ngọc Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

164 Trần Lưu Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

165 Nguyễn Văn Quyết Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

166 Nguyễn Hồng Thái Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

167 Đồng Văn Thanh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ

168 Nghiêm Xuân Thành Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

169 Vũ Đại Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

170 Nguyễn Khắc Thận Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

171 Nguyễn Khắc Toàn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế

172 Lương Nguyễn Minh Triết Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

173 Nguyễn Đình Trung Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế

174 Trịnh Xuân Trường Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

175 Phạm Anh Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

176 Trần Huy Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

177 Vương Quốc Tuấn Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

178 Lê Quang Tùng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

179 Vũ Hồng Văn Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai