(VTC News) -

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa tiếp nhận ca cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng, nam bệnh nhân 26 tuổi (sinh năm 2000) được đưa vào viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Điều khiến ca bệnh trở nên đặc biệt căng thẳng là thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có người thân đi cùng, không có ai ký giấy cam kết phẫu thuật trong khi tình trạng diễn biến từng phút.

Giành giật sự sống cho thanh niên chấn thương sọ não không tiền, không người nhà (Ảnh: BV Đức Giang).

Đứng trước tình huống này, thạc sĩ, bác sĩ Trần Minh Tân (Khoa Chấn thương Chỉnh hình) cùng kíp trực khẩn trương báo cáo, xin hội chẩn trực tiếp với lãnh đạo bệnh viện. Quan điểm được đưa ra rõ ràng: ưu tiên cao nhất cho tính mạng người bệnh, tạm gác các thủ tục hành chính để tận dụng “giờ vàng” cấp cứu.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng mổ. Ca phẫu thuật mở hộp sọ giải áp, lấy khối máu tụ ngoài màng cứng diện rộng được đánh giá là cuộc “chạy đua với tử thần”, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BSCK2 Lê Nguyễn An, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, cùng sự hỗ trợ của thạc sĩ điều dưỡng Lê Huy Long, điều dưỡng trưởng khoa, kíp gây mê hồi sức đã kiểm soát chặt chẽ các chỉ số sinh tồn, tạo điều kiện để phẫu thuật viên xử lý tổn thương não một cách an toàn.

Sau nhiều giờ căng thẳng, khối máu tụ lớn gây chèn ép não được loại bỏ thành công. Bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những tình huống buộc nhân viên y tế phải đưa ra quyết định rất nhanh, rất khó, khi trách nhiệm và y đức trở thành kim chỉ nam duy nhất. Nhờ sự quyết đoán và tinh thần đặt sinh mạng người bệnh lên trên hết của kíp trực, một người trẻ đã có thêm cơ hội được sống tiếp.