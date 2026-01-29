Ca mổ thần tốc 40 phút cứu cụ bà 101 tuổi

(VTC News) -

Theo TS.BS Trần Trung Kiên, gãy liên mấu chuyển xương đùi là chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi. Ở bệnh nhân N.T.C., thách thức càng lớn hơn khi cụ có tiền sử loạn nhịp tim hoàn toàn, thể trạng suy yếu, nguy cơ biến chứng và tử vong cao nếu can thiệp không phù hợp.

Với những bệnh nhân rất cao tuổi, việc lựa chọn chiến lược điều trị đòi hỏi đánh giá toàn diện, cân nhắc kỹ giữa lợi ích và rủi ro. Nếu điều trị bảo tồn, người bệnh có nguy cơ nằm lâu, dẫn đến hàng loạt biến chứng như viêm phổi, loét tì đè, huyết khối tĩnh mạch sâu, suy kiệt toàn trạng.

Trước tình trạng đó, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã thống nhất chỉ định phẫu thuật thay khớp háng, đồng thời xây dựng phương án mổ tối ưu nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho người bệnh.

Ca phẫu thuật được triển khai với thời gian tối ưu, chỉ kéo dài khoảng 40 phút, đây là khoảng thời gian được các bác sĩ xem là “40 phút vàng” đối với bệnh nhân cao tuổi. Việc rút ngắn thời gian mổ giúp giảm tối đa thời gian gây mê, hạn chế nguy cơ biến chứng và phù hợp với thể trạng đặc biệt của người bệnh cao tuổi.

Ca mổ diễn ra trong 40 phút.

Thành công của ca mổ là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, từ chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, tim mạch đến hồi sức tích cực. Mỗi khâu đều được tính toán kỹ lưỡng, bám sát thể trạng đặc biệt của bệnh nhân bách niên.

Ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân được truyền máu kịp thời, theo dõi huyết động liên tục và chăm sóc hồi sức tích cực. Các chỉ số sinh tồn được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm ổn định toàn trạng, giảm nguy cơ biến chứng sớm sau mổ.

Đặc biệt, ê-kíp gây mê hồi sức đã áp dụng phương pháp giảm đau ngoài màng cứng do bệnh nhân tự kiểm soát (PCEA) - một kỹ thuật giảm đau hiện đại. Phương pháp này giúp bệnh nhân hầu như không đau sau mổ, hạn chế sử dụng thuốc giảm đau toàn thân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập vận động sớm.

Theo các bác sĩ, giảm đau hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong phục hồi chức năng, nhất là với người cao tuổi, bởi nếu đau kéo dài, bệnh nhân sẽ ngại vận động, làm chậm quá trình hồi phục và gia tăng nguy cơ biến chứng.

TS.BS Trần Trung Kiên, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện cho biết gãy LMC xương đùi là gãy xương lớn của cơ thể, do đó có thể có rất nhiều biến chứng như sốc do đau, do mất máu trong giai đoạn đầu, thiếu máu cấp có thể gây tăng nhịp tim làm nặng nề thêm tình trạng bệnh lý nền tim mạch của bệnh nhân. Đặc biệt trên bệnh nhân rất cao tuổi thì ngưỡng chịu đựng của cơ thể rất kém cho nên rất dễ ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân nếu không được cấp cứu, hồi sức kịp thời.

Ở giai đoạn sau, việc phẫu thuật là vô cùng quan trọng và cần thực hiện càng sớm càng tốt bởi gãy xương vùng này khiến bệnh nhân phải nằm bất động trên giường. Nếu bất động quá lâu rất dễ có biến chứng như viêm phổi, viêm đường tiết niệu, loét hoại tử da vùng tì đè và tăng nguy cơ tắc mạch do huyết khối.

Tuy nhiên việc phẫu thuật cho bệnh nhân cao tuổi, thể trạng yếu đòi hỏi rất nhiều thách thức. Nguy cơ có nhiều biến cố bất thường có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật do đó cần có sự đánh giá toàn diện, phối hợp nhiều chuyên khoa để có kế hoạch điều trị tối ưu nhất đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Thông thường 1 ca mổ thay khớp háng có thể kéo dài đến trên 1 tiếng, để rút ngắn được thời gian cần có kế hoạch trước mổ hoàn hảo, phẫu thuật viên thuần thục, nhiều kinh nghiệm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa.

Một trong những bước then chốt để cuộc mổ an toàn là thời gian phẫu thuật càng rút ngắn được càng tốt vì làm giảm được rất nhiều các nguy cơ biến chứng như: Biến chứng do gây mê, thời gian gây mê càng dài thì nguy cơ tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp, chậm tỉnh mê càng cao; Hạn chế mất máu và tổn thương mô: mổ lâu thường đồng nghĩa với mất máu nhiều hơn, mô mềm bị đè ép co kéo trong thời gian dài dễ gây thiếu máu nuôi; giảm nguy cơ biến chứng sau mổ như huyết khối tĩnh mạch sâu, rối loạn điện giải, đau và mệt mỏi sau mổ kéo dài; giảm nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ, nhiễm trùng huyết và viêm phổi sau mổ.

“Việc giúp một bệnh nhân 101 tuổi có thể sớm vận động trở lại không chỉ là mục tiêu điều trị, mà còn là cách nâng cao chất lượng sống, giúp người bệnh có cơ hội đón Tết đoàn viên bên gia đình”, bác sĩ Kiên chia sẻ.

Ca phẫu thuật thành công cho cụ bà 101 tuổi một lần nữa khẳng định, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược điều trị phù hợp và tinh thần tận tâm, y học hiện đại hoàn toàn có thể mang lại cơ hội hồi phục ngay cả cho những bệnh nhân ở độ tuổi rất cao.