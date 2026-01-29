Hình ảnh loài voọc mũi hếch quý hiếm nhất thế giới tại Tuyên Quang

Trong đợt khảo sát lần này, các nhóm điều tra làm việc liên tục trong rừng suốt 10 ngày. Kết quả ghi nhận trực tiếp hai đàn voọc mũi hếch có quy mô lớn. Đàn thứ nhất được đếm tối thiểu 57 con, đàn thứ hai ghi nhận tối thiểu 47 con. Đây là số lượng được quan sát trực tiếp trong điều kiện địa hình rừng rậm, tán cây dày. (Ảnh: Fauna Flora International)