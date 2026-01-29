Thủ tướng: Thi đua với tinh thần 'làm thật, không màu mè, khoa trương'

Sáng nay (29/1) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 17.

Thủ tướng đề nghị xây dựng nội hàm, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ để phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo để phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tinh thần triển khai nhanh Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, do vậy cần tổ chức ngay phiên họp để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Theo Thủ tướng, nhiệm kỳ qua các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành sức mạnh to lớn, đưa đất nước vượt qua khó khăn, đáng chú ý là phong trào cả nước chung tay phòng chống COVID-19; phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát; phong trào xây dựng, hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc; phong trào phát triển hạ tầng, tiết kiệm chống lãng phí; Chiến dịch Quang Trung, sửa chữa nhà cho người dân vùng lũ; phong trào thi đua học tập suốt đời,....

Thủ tướng cho rằng, những kết quả nhiệm kỳ qua là động lực quan trọng cho phong trào thi đua mới cho nhiệm kỳ này, và nghị tập trung vào 9 định hướng lớn về phong trào thi đua như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ra tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc XI. Như: tập trung vào đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, văn hóa và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh.

Toàn cảnh phiên họp.

Theo đó, đề nghị xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để triển khai các phong trào thi đua.

Với tinh thần, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch", Thủ tướng đề nghị xây dựng nội hàm, mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ để triển khai phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Qua Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng toàn quốc thì hôm nay, tôi đề nghị chúng ta sẽ phát động một phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đề xanh. Giao cho cơ quan thường trực là Bộ Nội vụ xây dựng nội hàm, mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp, chọn địa điểm phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đây là hai trụ cột cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Ngoài tổ chức phát động thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị tập trung phong trào thi đua phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước; tiếp tục phong trào “xoá nhà tạm, nhà dột nát”; phong trào “học tập suốt đời”….

Theo đó, ngay từ ngày đầu tháng đầu năm phải thực hiện phát động phong trào thi đua với tinh thần “không lãng phí 1 ngày, không chậm trễ cơ hội 1 tuần, không bỏ lỡ cơ hội 1 tháng và không để bị động trong 1 năm”; phải “nói thật, làm thật, không màu mè, không khoa trương, không trông chờ, không bị động”.

Đổi mới nội dung, hình thức thi đua, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức, kịp thời khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình hay.