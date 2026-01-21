Thủ tướng yêu cầu đơn giản hóa quy trình, hồ sơ, thủ tục đất đai tại cấp xã

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công văn số 84 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực quản lý, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tập trung vào các lĩnh vực tài chính - ngân sách, đất đai, quy hoạch, tổ chức bộ máy, cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên rà soát, khắc phục các lỗi của Hệ thống thông tin do bộ quản lý (công bố thông tin thức ăn chăn nuôi,...), bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đơn giản hóa quy trình, hồ sơ, biểu mẫu thủ tục đất đai tại cấp xã; chỉ đạo triển khai cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và danh mục dữ liệu mở đến cấp xã.

Bộ Nội vụ có nhiệm vụ khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến lao động, việc làm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, giúp địa phương có cơ sở thực hiện việc ủy quyền cho UBND cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cơ quan này cũng cần khẩn trương tham mưu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi Nghị định số 126/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và sửa đổi Quyết định số 30/2011 của Thủ tướng về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; công khai thông tin tiến độ sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của từng địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh và các mục đích khác phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương và quy hoạch có liên quan (thông qua giao đất, cho thuê đất,...).

Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai đồng bộ hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm liên thông, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng để đôn đốc hoàn thành các mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh; cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương đưa các tổ chức, đơn vị chuyên môn như khuyến nông, văn phòng đăng ký đất đai, ban quản lý vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm cung ứng đầy đủ dịch vụ công thiết yếu cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, công chức cấp xã đúng chuyên môn, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin; đơn giản hóa quy trình nội bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Các địa phương cũng cần hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số và cơ sở dữ liệu; chuẩn hóa quy trình công việc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm giải quyết công việc nhanh, công khai, minh bạch; tiếp tục số hóa hồ sơ, tài liệu phục vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.