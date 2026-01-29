Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 và hướng tới Kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng nay (29/1) tại Nghệ An, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Bác Hồ và tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Cùng đi với Tổng Bí thư có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Với truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân yêu trong gia đình của Người.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hương tại Đền Chung Sơn.

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc. Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác nguyện tiếp tục đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Viết sổ lưu niệm tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, trong niềm xúc động và thành kính sâu sắc khi về thăm làng sen, quê hương thân yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đây là nơi đã sinh ra và hun đúc nên một nhân cách lớn, một tâm hồn lớn, để từ làng sen tỏa sáng con đường cứu nước, cứu dân, khai mở kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

"Mỗi lần trở lại Kim Liên, chúng con luôn có cảm giác như Bác đang ở bên, vẫn giản dị, ấm áp và bao dung, vẫn dõi theo từng bước đi của Đảng, của đất nước và của mọi người dân Việt Nam. Nhìn dòng người về đây với lòng tri ân sâu nặng, càng thấy rõ sức sống bền bỉ của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trái tim nhân dân.

Theo gương Bác, chúng con nguyện luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết, trước hết, giữ vững đoàn kết, kỷ luật, liêm chính, nói đi đôi với làm, gần dân, trọng dân, vì dân. Trước anh linh Bác, chúng con xin hứa tiếp tục kiên định con đường mà Bác và Đảng đã lựa chọn, không ngừng tự soi, tự sửa, tận tâm, tận lực, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc", Tổng Bí thư viết.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm sửa vòng hoa, tưởng nhớ công lao to lớn của các liệt sĩ tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các liệt sĩ trong cao trào cách mạng 1930 - 1931. Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn kết, nỗ lực… góp phần xây dựng đất nước, phát triển giàu mạnh, văn minh, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.