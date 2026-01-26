Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới

(VTC News) -

Ngày 26/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới do ông Tahir Budagov, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, dẫn đầu đến chúc mừng Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV.

Ông Tahir Budagov chuyển lời của Tổng thống Azerbaijan, Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới Ilham Aliyev và thay mặt Lãnh đạo Đảng Azerbaijan Mới chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV, chúc mừng Đồng chí Tô Lâm được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định đây là sự tín nhiệm tuyệt đối của Nhân dân Việt Nam đối với sự lãnh đạo và chủ trương đường lối của Đảng và đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Tahir Budagov bày tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Ông khẳng định, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam sẽ thực hiện thành công các chủ trương, chính sách mà Đại hội đã thông qua, đạt được những mục tiêu ấn tượng đã đề ra, nâng cao tầm vóc đất nước, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển hàng đầu khu vực và quốc gia quan trọng trên thế giới.

Phó Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan tháng 5/2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra giai đoạn mới để quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh Đảng Azerbaijan Mới luôn ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam-Azerbaijan trên tất cả các lĩnh vực và các kênh khác nhau; các cơ quan chức năng Azerbaijan sẽ nỗ lực cùng các cơ quan Việt Nam triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Lãnh đạo cao nhất của hai nước tháng 5/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Lãnh đạo Đảng Azerbaijan Mới, Lãnh đạo Nhà nước Azerbaijan đã dành những tình cảm nồng ấm và những lời chúc tốt đẹp dành cho Nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư.

Đồng thời thông báo với ông Tahir Budagov và Đoàn những kết quả chính của Đại hội XIV, nhấn mạnh Đại hội không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp cho 5 năm tới mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, coi đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên cùng với quốc phòng và an ninh; trong quá trình triển khai nhiệm vụ này, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, các đối tác chiến lược, trong đó có Azerbaijan.

Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Tahir Budagov điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, bao gồm chuyến thăm Azerbaijan của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959, chuyến thăm Việt Nam của cố Tổng thống Azerbaijan Heydar Aliyev (Hai-đa A-li-ép) năm 1983 và những chuyến thăm viếng lẫn nhau của Lãnh đạo cấp cao hai nước, thống nhất ủng hộ Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hai nước thiết lập các cơ chế hợp tác, nâng tầm quan hệ trên các lĩnh vực truyền thống như kinh tế - thương mại, năng lượng – dầu khí, giáo dục – đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân… và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học – công nghệ, kinh tế xanh, kinh tế số…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Tahir Budagov chuyển lời thăm hỏi, lời cảm ơn và mời Tổng thống Azerbaijan, Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới Ilham Aliyev sớm sang thăm Việt Nam.