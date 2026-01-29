+
Dự kiến tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026, mức lương cơ sở 30 năm thay đổi sao?
Trong tháng 3, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, đồng thời tiến hành điều chỉnh lương hưu, trợ cấp.
10 tòa nhà chọc trời dự kiến hoàn thành trong năm 2026
12:00 29/01/2026
Bất động sản
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 buộc thôi việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả
11:34 29/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Người trẻ chuộng nước ngọt 'Zero calo': Lựa chọn lành mạnh hay rủi ro sức khỏe?
11:30 29/01/2026
Sức khỏe
Tự uống 20 viên thuốc phá thai mua online, người phụ nữ phải cắt toàn bộ tử cung
11:24 29/01/2026
Tin tức
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa
11:16 29/01/2026
Chính trị
Hình ảnh loài voọc mũi hếch quý hiếm nhất thế giới tại Tuyên Quang
11:05 29/01/2026
Tin nóng
Sau cơn sốt Labubu, giới trẻ Trung Quốc rộ mốt búp bê 'gõ mõ' giải nghiệp
11:00 29/01/2026
Giới trẻ
Nam ca sĩ Việt lọt đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 là ai?
10:57 29/01/2026
Sao Việt
Máy bay quân sự rơi tại Đắk Lắk: Nam phi công bình phục, được xuất viện
10:32 29/01/2026
Tin nóng
Đóng kín cửa sưởi than, chồng tử vong, vợ nguy kịch vì ngộ độc khí CO
10:28 29/01/2026
Tin tức
Nhồi máu cơ tim trên chuyến bay, du khách Pháp được bác sĩ Việt Nam cứu sống
10:23 29/01/2026
Tin tức
Mỹ - Iran bước vào giai đoạn nguy hiểm
10:00 29/01/2026
Thời sự quốc tế
X-Epoxy - đơn vị thi công sơn sân cầu lông uy tín tại TP.HCM
10:00 29/01/2026
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Đông trùng hạ thảo 350.000 đồng/kg: Giá rẻ bất thường, chất lượng khó kiểm soát
09:55 29/01/2026
Tin tức
Trợ lý Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng tiếp đón ông Zelensky tới đối thoại
09:48 29/01/2026
Thời sự quốc tế
MV tạo bằng AI lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, Quan họ Bắc Ninh
09:15 29/01/2026
Ca Nhạc
Trang trọng Lễ Thượng lương công trình Đền thờ Đức vua Ngô Quyền
09:10 29/01/2026
Văn hóa - Giải trí
Đố bạn, con gì không nấu đã chín?
09:08 29/01/2026
Hỏi - Đáp
Mang thai với chồng cũ, tôi có nên nói cho anh ấy biết?
09:00 29/01/2026
Gia đình
Trao hơn 38 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn
08:55 29/01/2026
Lá lành đùm lá rách
Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam
08:51 29/01/2026
Chính trị
Vợ bán mảnh ruộng cuối cùng để cứu chồng bỏng 62% cơ thể
08:47 29/01/2026
Lá lành đùm lá rách
Fed giữ nguyên lãi suất
08:10 29/01/2026
Tài chính
Chi tiết mức phạt nồng độ cồn 2026 đối với tất cả các loại xe
08:01 29/01/2026
Hòm thư pháp luật
Nam NSND được mệnh danh 'người đàn ông đẹp nhất màn ảnh' là ai?
08:00 29/01/2026
Sao Việt
Samsung Galaxy Z TriFold ra mắt tại Mỹ giá 2.899 USD
07:55 29/01/2026
Sản phẩm
16 bệnh được cho phép chữa bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại
07:55 29/01/2026
Tin tức
Nhà văn Mường Mán qua đời
07:46 29/01/2026
Văn hóa - Giải trí
Hamas tuyên bố sẵn sàng chuyển giao quyền lực ở Gaza
07:44 29/01/2026
Thời sự quốc tế
Giải mã Harvard - 'cỗ máy' đào tạo giới tinh hoa toàn cầu
07:31 29/01/2026
Du học