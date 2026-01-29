Đóng

Dự kiến tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026, mức lương cơ sở 30 năm thay đổi sao?

Trong tháng 3, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, đồng thời tiến hành điều chỉnh lương hưu, trợ cấp.

