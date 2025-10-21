Bộ trưởng Nội vụ: Điều chỉnh mức lương cơ sở, phụ cấp khi phân loại lại đơn vị hành chính

(VTC News) -

Nội dung trên được Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề cập khi thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 21/10.

Bộ trưởng Nội vụ cho rằng, hiện nay, vấn đề lớn nhất cần tập trung cao để hoàn thành toàn bộ hệ thống thể chế cho vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó phải tập trung rất cao cho hoàn thành phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

"Đây là cái gốc của vấn đề để làm cơ sở cho việc xây dựng chế độ chính sách, quy hoạch và xác định biên chế phù hợp, tránh cào bằng", bà Phạm Thị Thanh Trà nói.

Theo Bộ trưởng, mỗi loại đơn vị hành chính sẽ có quy mô dân số, diện tích tự nhiên, kinh tế - xã hội, phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền khác nhau. Từ đó chúng ta sẽ xác định biên chế cho từng đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh.

"Chúng tôi đang tập trung rất cao để xây dựng đề án báo cáo Bộ Chính trị. Dự kiến đến cuối tháng 10/2025 sẽ hoàn thành, báo cáo Bộ Chính trị, cấp có thẩm quyền và ban hành nghị định, nghị quyết", Bộ trưởng thông tin.

Vấn đề khác được tư lệnh ngành Nội vụ nhắc đến là việc hoàn thiện thể chế liên quan tới tổ chức bộ máy, điều chỉnh mức lương cơ sở, phụ cấp cho phù hợp khi phân loại lại đơn vị hành chính.

Các phụ cấp sẽ được điều chỉnh là phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ, phụ cấp chức danh lãnh đạo... để tính toán lại các chế độ, chính sách liên quan đến an sinh xã hội cho các đối tượng.

"Các bộ đang triển khai rất tích cực. Tới đây các luật được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này và các nghị định sẽ giải quyết được căn bản. Việc này phải nhanh, không cho phép chậm", bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ trưởng nhắc đến là tập trung cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp xã bởi trước đây cấp xã chỉ làm những công việc vừa phải nhưng hiện nay khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ và chức năng là rất cao.

"Anh em làm ban đầu được như thế này cũng là đáng trân trọng rồi nhưng cần đạt được 2 mục tiêu lớn: Vừa kiến tạo phát triển và phục vụ người dân. Tới đây, chúng tôi sẽ có hướng dẫn kỹ hơn", Bộ trưởng nói.

Song song với đó, các cơ quan tiếp tục rà soát, xác định mức độ kết quả, khả thi của phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền.

Bộ trưởng lấy ví dụ việc giao đất cho doanh nghiệp nếu giao cho cấp xã thực hiện sẽ có khó khăn, lúng túng ban đầu. Như vậy nếu ở đâu đáp ứng được thì để, nếu không thì giao cho tỉnh linh hoạt thực hiện, quyết định.

Cũng theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, tới đây sẽ phải rà soát lại tiếp để thực hiện việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố theo kế hoạch vào tháng 5/2026 và hiện đã chuẩn bị dự thảo nghị định.

Với sắp xếp đơn vị sự nghiệp, Bộ trưởng cho hay đã có kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương và Chính phủ đã ban hành kế hoạch, đang triển khai. Hiện chuẩn bị bước đầu để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Với sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước cũng nằm trong tổng thể này và sẽ cố gắng thực hiện, đạt được mục tiêu năm 2026 căn bản sắp xếp, ổn định...