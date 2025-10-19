Nghiên cứu bỏ quy định hạng chức danh nghề nghiệp, đổi mới cơ chế tiền lương

(VTC News) -

Chính phủ có Báo cáo số 867 gửi Quốc hội, đại biểu Quốc hội về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Chính phủ dự kiến không thực hiện quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Một trong những nhiệm vụ được Chính phủ báo cáo là việc rà soát, cắt giảm tối đa các chứng chỉ không gắn với tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu của vị trí việc làm.

Báo cáo nêu rõ, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Bộ trưởng Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Đồng thời cấp có thẩm quyền cũng có văn bản đề nghị các bộ quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương xây dựng, ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành được giao quản lý.

Trong đó lưu ý nội dung quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Với các ngạch công chức chuyên ngành đề nghị quy định chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước đối với công chức giữ ngạch tương ứng. Còn các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một chuyên ngành đề nghị quy định chung 1 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (không chia theo hạng chức danh nghề nghiệp như trước đây) hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu có).

Về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học, Nghị định số 89/2021 của Chính phủ bỏ yêu cầu bắt buộc về chứng chỉ bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ trong tuyển dụng và thi nâng ngạch, thăng hạng. Theo đó, đã cắt giảm 150 chứng chỉ gồm có 61/64 chứng chỉ bồi dưỡng ngạch công chức và 89/145 chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Các bộ quản lý chuyên ngành nghiên cứu, quy định về tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu về chức trách, nhiệm vụ của ngạch, chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Dù vậy, Chính phủ thừa nhận, việc tổng hợp, rà soát tất cả các loại chứng chỉ đối với đội ngũ công chức, viên chức trong toàn hệ thống là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi cẩn trọng và khách quan trong việc phân tích, đánh giá, nhận định để đưa ra đề xuất phù hợp.

Về giải pháp, đề xuất, kiến nghị, Chính phủ sẽ đôn đốc các bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, sửa đổi các quy định hiện hành theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch.

"Không thực hiện quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, chỉ giữ quy định về xét thăng hạng, tiến tới nghiên cứu bỏ quy định hạng chức danh nghề nghiệp, đồng bộ với đổi mới cơ chế tiền lương theo vị trí việc làm", báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

100% các bộ, ngành, địa phương phê duyệt vị trí việc làm

Báo cáo của Chính phủ gửi đến Quốc hội và đại biểu Quốc hội cũng nêu rõ tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm; xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Chính phủ cho hay, đến nay, 100% các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Chính phủ.

Từ đó làm cơ sở để hoàn thiện chính sách, pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; định mức số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực, phù hợp với đặc điểm vùng, miền, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế.

Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc phê duyệt vị trí việc làm, tạo sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời, đáp ứng lộ trình cải cách chính sách tiền lương. Nhiệm vụ này, Chính phủ nhận định, bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và biên chế/số lượng người làm việc được giao.

Cùng đó, thực hiện sử dụng, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm.

Chính phủ cho rằng, việc triển khai xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm đã tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; từng bước thực hiện có hiệu quả công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Theo đó, việc sử dụng, sắp xếp, bố trí và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thực hiện hợp lý, vị trí từng công việc được sắp xếp phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cũng chú ý đến việc định kỳ rà soát, cập nhật và điều chỉnh vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao trong từng giai đoạn.