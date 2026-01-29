Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa

Sáng 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.
Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - EU không ngừng phát triển kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/11/1990.
Đây là chuyến thăm chính thức tới Việt Nam lần thứ hai của một lãnh đạo cấp cao nhất của EU, sau chuyến thăm năm 2012 của Chủ tịch châu Âu Herman Van Rompuy.
Chủ tịch nước Lương Cường cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại lễ đón.
Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tiến lên bục danh dự.
Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Liên minh châu Âu.
Sau khi nghe Quốc thiều Việt Nam và Liên minh châu Âu, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ.
Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hội đồng châu Âu là cơ quan định hướng chính trị cao nhất của EU. Ông Costa, 64 tuổi, từng là thủ tướng Bồ Đào Nha giai đoạn 2015-2024. Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu kể từ tháng 12/2024.
Hiện EU là đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN. Theo thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2025, kim ngạch song phương Việt Nam - EU đạt trên 66,8 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024.
EU đứng thứ 6 trong số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Tổng FDI của EU tại Việt Nam đạt 30 tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam có 98 dự án đầu tư sang EU với tổng vốn 434,88 triệu USD. Việt Nam và EU cũng đã thiết lập khuôn khổ hợp tác quan trọng trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, nổi bật là Thỏa thuận Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) với các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và EU. EU là đối tác có cam kết mạnh mẽ trong hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, như đã cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26).