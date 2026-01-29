Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa

EU đứng thứ 6 trong số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Tổng FDI của EU tại Việt Nam đạt 30 tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam có 98 dự án đầu tư sang EU với tổng vốn 434,88 triệu USD. Việt Nam và EU cũng đã thiết lập khuôn khổ hợp tác quan trọng trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, nổi bật là Thỏa thuận Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) với các nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và EU. EU là đối tác có cam kết mạnh mẽ trong hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, như đã cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26).