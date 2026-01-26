Những điểm nhấn quan trọng khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu đến Việt Nam

(VTC News) -

Chia sẻ với báo chí trước chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến Việt Nam, Đại sứ EU Julien Guerrier cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu đưa ra thông điệp quan trọng ngay sau khi Việt Nam kết thúc Đại hội Đảng XIV thành công.

"Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào cũng đang thăm Việt Nam. Đây là thông lệ bình thường khi Việt Nam và Lào có mối quan hệ đặc biệt gắn bó. Chuyến thăm của ngài Chủ tịch EC cũng diễn ra trong khoảng thời gian đặc biệt khi mối quan hệ EU - Việt Nam đạt mức sâu rộng và chặt chẽ".

Dự kiến, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/1/2026. Ông Costa đến Việt Nam sau khi cùng Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đến Ấn Độ tham dự Hội nghị cấp cao EU-Ấn Độ.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier

Mối quan hệ bước vào kỷ nguyên mới

Nhìn lại hành trình 35 năm quan hệ Việt Nam, EU, Đại sứ bình luận, hai bên đang có một hiệp định thương mại tự do bao phủ nhiều lĩnh vực từ kinh tế, đầu tư, phát triển bền vững đến an ninh quốc phòng và ngoại giao nhân dân. "Đã đến thời điểm chín muồi cho mối quan hệ hai bên bước vào kỷ nguyên mới", ông nói.

EU từng bày tỏ mong muốn sớm nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện (CSP). Nếu điều này được thực hiện, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong 10 nước Đông Nam Á được EU lựa chọn để nâng cấp kép lên mức độ này, giúp hai bên mở rộng phạm vi hợp tác, mang lại lợi ích quan trọng về kinh tế, thương mại cho người dân cả hai bên.

Chia sẻ thêm về các trụ cột hợp tác, theo Đại sứ EU, hiệp định thương mại tự do đã mang lại thêm 40% thương mại giữa hai bên trong 5 năm kể từ khi có hiệu lực. EU muốn đưa mối quan hệ này đi xa hơn nữa, đặc biệt khi thương mại thế giới đang gặp thách thức.

Trụ cột thứ hai là chuyển đổi xanh. EU đã thảo luận với các bộ ngành như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương Việt Nam, ủng hộ những thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam về phát triển năng lượng tái tạo để đảm bảo an ninh năng lượng.

Về an ninh và hợp tác quốc phòng, Việt Nam cũng tham gia nhiều nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, trong đó có các hoạt động hợp tác với EU tại một số quốc gia Châu Phi. Hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong an ninh hàng hải, góp phần đảm bảo hòa bình khu vực và thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và thể chế đa phương.

Một số lĩnh vực mới tiềm năng, Đại sứ cho biết, bao gồm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn.

Chia sẻ về những kỳ vọng vào ban lãnh đạo mới của Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ XIV được tổ chức thành công, Đại sứ EU cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng các bạn Việt Nam đóng vai trò chủ động hơn trong các vấn đề quốc tế, không chỉ ở khu vực mà còn rộng hơn, vì hòa bình và ổn định toàn cầu. Việt Nam đã phát triển được uy tín cao không chỉ về kinh tế mà còn trong các mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác. Chúng tôi cũng chúc mừng ngài Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư, tin tưởng vào sự tiếp nối các chính sách phát triển bền vững và hội nhập quốc tế mà ngài đã khởi xướng".

Đại sứ cũng cho biết EU dự kiến ký thỏa thuận với Bộ Khoa học và Công nghệ trong vài tuần tới để liệt kê các lĩnh vực hợp tác, tăng cường trao đổi nghiên cứu viên. Về thương mại, lộ trình giảm thuế của EVFTA kéo dài đến năm 2030 sẽ thúc đẩy quá trình này. Ngoài ra, một Tổ công tác cấp cao sẽ được thành lập để tháo gỡ các rào cản phi thuế quan (NTB).

Về cơ sở hạ tầng, thông qua Global Gateway, EU đang đầu tư mạnh vào các sáng kiến hạ tầng năng lượng tái tạo (JETP) và giao thông xanh. Dự kiến tháng 3 tới, Cao ủy EU phụ trách về hạ tầng sẽ thăm Việt Nam để thảo luận chi tiết. "Cải thiện cơ sở hạ tầng sẽ góp phần giúp Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2 con số và mục tiêu trở thành nước phát triển năm 2045".

Cập nhật về tiến trình gỡ thẻ vàng IUU sau các cuộc làm việc gần đây, Đại sứ cho rằng Việt Nam đã làm rất tốt việc lắp đặt thiết bị định vị cho các tàu và hoàn thiện hệ thống pháp luật. "Phía Brussels đang phân tích báo cáo và các câu trả lời bổ sung từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ có 1 đoàn kiểm tra trong 1-2 tháng tới để đánh giá thực địa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".