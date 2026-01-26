Công an Hà Nội tạm giữ 5 thanh niên sàm sỡ cô gái, gây rối ở hầm Kim Liên

Ngày 26/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự 5 thanh niên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với các thiếu niên dưới 16 tuổi, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.
Trước đó, mạng xã hội đăng tải thông tin vụ việc một nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.
Đến ngày 25/1, Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ 8 thanh, thiếu niên trong vụ việc, đều dưới 18 tuổi.
Bước đầu công an xác định, khoảng 0h45 ngày 24/1, nhóm của N.Đ.V. (SN 2009, trú tại Hồng Hà, Hà Nội) rủ nhau "đi bão”. Khi đến khu vực hầm Kim Liên, nhóm của V. bàn nhau khi thấy các cô gái trẻ đi qua thì sẽ giả vờ xô, đẩy tạo cơ hội cho những người trong nhóm lao vào sàm sỡ.
Đến khoảng 3h cùng ngày, V. chặn xe máy do anh Q. cầm lái chở theo chị C. Cùng lúc này nhóm của V. lao vào sàm sỡ chị C.
Sau đó, nhóm của V. bỏ đi thì gặp anh K. đang đi bộ trong hầm. V. vỗ vào gáy anh K. dẫn đến cãi chửi nhau. Lúc này, nhóm của V. lao đến đánh anh K. Khi được người dân xung quanh can ngăn, nhóm V. bỏ đi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.