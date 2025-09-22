Bắt tên 'yêu râu xanh' cướp túi xách, sàm sỡ cô gái ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 22/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Ngọc Hà bắt giữ Nguyễn Đức Hà (SN 1987, trú tại thôn Cầu Đá, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra liên quan các vụ sàm sỡ phụ nữ và cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 14/9, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh cô gái bị người đàn ông sàm sỡ, cướp tài sản, xảy ra tại một chung cư mini trên địa bàn phường Ngọc Hà.

Nguyễn Đức Hà sàm sỡ và giật túi xách của cô gái trên địa bàn phường Ngọc Hà.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Ngọc Hà vào cuộc điều tra. Qua đó xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Đức Hà (quê Bắc Ninh, hiện ở tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận, do nảy sinh ý định tìm phụ nữ đi đường đêm khuya để sàm sỡ nên khoảng 0h50 ngày 13/9, Hà đi xe máy Vision màu xám BKS: 99A-723.75 từ nhà ở phường Bồ Đề đi lang thang vào các tuyến phố khu vực trung tâm nội thành.

Để tránh bị phát hiện, Hà tháo biển kiểm soát, mặc áo chống nắng màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm màu xanh rêu và mang theo mũ lưỡi trai màu đen để ngụy trang.

Nguyễn Đức Hà tại cơ quan công an.

Khi đến phố Phan Kế Bính, phát hiện chị L.L.T.H. (SN 1992, trú tại phường Ngọc Hà) dừng xe trước cửa nhà, Hà tiếp cận, lợi dụng sơ hở để sàm sỡ, đồng thời giật chiếc túi xách để trên xe rồi bỏ chạy.

Trên đường tẩu thoát, khi đi đến ngõ 198 Xã Đàn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà tiếp tục tiếp cận chị V.T.V. (SN 2001) đang dắt xe vào nhà, gã "yêu râu xanh" dùng tay sàm sỡ nạn nhân rồi bỏ chạy.

Đi đến giữa cầu Long Biên, Hà kiểm tra chiếc túi cướp được của chị H., lấy 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 15 và số tiền 3,7 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Đức Hà theo quy định.