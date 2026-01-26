Thủ tướng yêu cầu tăng nguồn cung nhà ở cho 3 phân khúc

(VTC News) -

Ngày 26/1, tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng quản lý phát triển thị trường nhà ở với chính sách phù hợp cho cả 3 phân khúc, gồm: Nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho người trung bình.

Tinh thần được người đứng đầu Chính phủ quán triệt là tăng nguồn cung, cắt giảm các thủ tục theo hướng đơn giản, giảm chi phí, phát triển trung tâm giao dịch công khai, phát triển thị trường lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Thủ tướng nhắc đến là xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, nhà ở, thị trường tài sản mã hóa, thị trường vàng…an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số và cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà làm tăng chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

"Trong tháng 2, khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thu hút hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp, vốn từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu", Thủ tướng nêu rõ.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện cả nước có 3.297 dự án nhà ở với quy mô khoảng 5,9 triệu căn, tổng vốn đầu tư hơn 7,42 triệu tỷ đồng. Trong đó, nhà thương mại và khu đô thị chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 5,2 triệu căn.

Với phân khúc nhà ở xã hội, lũy kế đến hết tháng 12/2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 657.441 căn. Trong đó, 193 dự án hoàn thành, quy mô 169.143 căn; 200 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 134.111 căn (năm 2025 khởi công mới 90 dự án với quy mô 95.630 căn, đã hoàn thành 102.633/100.275 căn - đạt 102%); 305 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 354.187 căn.