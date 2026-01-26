Mỹ và Hàn Quốc tăng cường hợp tác về tàu ngầm hạt nhân

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thỏa thuận đạt được tại cuộc đàm phán tại Seoul giữa Bộ trưởng Quốc phòng nước này và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby, người đang có chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho ngoài khơi Pohang, Hàn Quốc, trong lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Lực lượng Vũ trang hồi tháng 10/2021. (Ảnh: Yonhap/EPA)

Trong cuộc hội đàm, ông Colby cũng thúc giục đẩy nhanh tiến độ chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến từ Mỹ sang Hàn Quốc, một vấn đề then chốt đối với Seoul khi nước này tìm kiếm quyền tự chủ lớn hơn trong việc ra quyết định quân sự. Ông Colby cũng kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn về các biện pháp tiếp theo của liên minh để đảm bảo quá trình chuyển giao suôn sẻ và duy trì tư thế răn đe.

Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh Lầu Năm Góc vừa công bố Chiến lược Quốc phòng quốc gia mới hôm 23/1, trong đó nêu rõ Mỹ kỳ vọng sẽ đóng vai trò “hạn chế hơn” trong việc răn đe Triều Tiên, đồng thời khuyến khích Hàn Quốc đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với quốc phòng của chính mình.

Cả hai bên đều coi việc hợp tác chế tạo tàu ngầm hạt nhân là một bước đi chiến lược sẽ tăng cường khả năng phòng thủ độc lập của Hàn Quốc, củng cố khả năng răn đe đối với Triều Tiên và nâng cao liên minh an ninh tổng thể giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Hiện tại, Hàn Quốc đang đóng quân khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ và năm ngoái đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP, một động thái được các quan chức Mỹ hoan nghênh vì cho rằng nó củng cố vai trò lãnh đạo của Hàn Quốc trong việc đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.