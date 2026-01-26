Trí Dương Group khai trương 6Senses Gallery tại The Sensia với chủ đề 'Sen Tỏa'

(VTC News) -

“Sen” - hành trình chắt lọc tinh hoa

Ngày 25/1/2026, Trí Dương Group chính thức khai trương 6Senses Gallery tại dự án The Sensia (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) với chủ đề “Sen Tỏa”.

Không gian sảnh đón 6Senses Gallery được thiết kế như điểm nhấn mở đầu sự kiện, tạo dựng sắc thái và cảm xúc xuyên suốt hành trình trải nghiệm. Ánh sáng, âm nhạc kết hợp cách sắp đặt không gian lấy cảm hứng từ hoa sen đã tái hiện tinh thần “Sen Tỏa” - biểu trưng vẻ đẹp thuần khiết, sự chắt lọc tinh hoa và chuẩn mực sống khác biệt mà The Sensia hướng tới.

Chị Lê Thu Hà (32 tuổi, nhân viên ngân hàng tại TP Vinh) cho biết, trải nghiệm tại 6Senses Gallery đã để lại ấn tượng tích cực. “Tôi đến sự kiện với tâm lý tìm hiểu, nhưng không gian trưng bày và cách dự án kể câu chuyện về chất lượng sống khiến tôi cảm thấy tin tưởng. Sau khi được tư vấn cụ thể về sản phẩm, pháp lý và các chính sách hỗ trợ, gia đình tôi quyết định đăng ký lựa chọn một sản phẩm tại đây”, chị Hà nói.

Khách hàng tham quan, trực tiếp trải nghiệm không gian 6Senses Gallery, lắng nghe những chia sẻ về vật liệu hoàn thiện của dự án.

Không chỉ thể hiện qua ngôn ngữ không gian và nghệ thuật, “Sen Tỏa” còn được Trí Dương Group khẳng định định hướng phát triển và chiến lược vận hành trong giai đoạn tiếp theo. “The Sensia được phát triển theo tinh thần hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa nhịp sống đô thị hiện đại và không gian xanh của một bán đảo thuận tự nhiên.

Và 6Senses Gallery giúp Quý vị cảm nhận triết lý đó theo cách gần gũi nhất: không chỉ nhìn mô hình, xem phối cảnh, mà là trải nghiệm bằng chính cảm xúc của mình để việc chọn một nơi an cư trở nên rõ ràng, yên tâm và có “chất” hơn” - ông Dương Hoàng Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trí Dương chia sẻ.

“Tỏa” - bản giao hưởng 6 giác quan giữa lòng bán đảo

Tại 6Senses Gallery, hình ảnh đóa sen mở dần theo từng lớp trở thành cấu trúc dẫn dắt hành trình “chạm” đa giác quan.

Hành trình mở đầu với tác phẩm nghệ thuật “Hồn Thiêng Xứ Nghệ” - điểm nhấn giàu tính biểu tượng, tái hiện chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa Nghệ An qua ngôn ngữ tạo hình đương đại. Những hình ảnh quen thuộc như núi Dũng Quyết, dòng Lam Giang, Thành cổ Vinh, Bưu điện Nghệ An, Làng Sen, đồi chè Thanh Chương được sắp đặt trong một dòng chảy liền mạch, gợi nhắc ký ức vùng đất và khát vọng phát triển bền vững trong tương lai.

Tiếp nối mạch cảm xúc, khu vực sa bàn mang đến cái nhìn tổng thể về không gian đô thị The Sensia. Trên nền âm thanh thư thái, không gian sống, các trục đô thị kết nối, những khoảng xanh và mặt nước được hiện lên rõ nét, cho thấy định hướng phát triển một khu đô thị hài hòa, đề cao sự cân bằng giữa kiến trúc, cảnh quan và nhịp sống cư dân.

Sa bàn The Sensia tái hiện sống động bức tranh khu đô thị The Sensia.

Trải nghiệm được tiếp tục được dẫn dắt tại khu trưng bày vật liệu hoàn thiện, nơi Trí Dương Group giới thiệu các vật liệu, chất liệu tuyển chọn kỹ lưỡng, sẽ hiện diện trong từng tổ ấm, thể hiện cam kết về chất lượng trong quá trình kiến tạo không gian sống.

Bức tường Danh Vọng là không gian vinh danh đội ngũ Nghệ Atelier - những con người thầm lặng đã đặt tâm huyết và tài năng vào từng chi tiết, tạo nên dấu ấn riêng của The Sensia. Đây là sự trân trọng mà Trí Dương Group dành cho những đóng góp bền bỉ, làm nên bản sắc độc bản và tinh thần Sống Nghệ Tinh Anh của dự án.

Hành trình trải nghiệm được hoàn thiện thông qua hoạt động “chạm vị” với bộ sưu tập thức uống ký danh The Sensia, lấy cảm hứng từ triết lý Ngũ Hành Tam Hợp. Những hương vị được thiết kế riêng góp phần mang lại cảm giác thư thái, giúp khách tham quan cảm nhận trọn vẹn tinh thần “Sen Tỏa”.

Khép lại hành trình, không gian chiêm nghiệm Nguyệt Lãng Liên Hoa mang đến một điểm dừng tĩnh tại, các yếu tố thiên nhiên được sắp đặt hài hòa, gợi mở sự giao hòa giữa Thiên – Địa – Nhân. Đây cũng là thông điệp về sự thịnh vượng, an yên và bền vững mà The Sensia hướng tới trong hành trình kiến tạo một chuẩn mực sống khác biệt.

6Senses Gallery tại The Sensia.

Qua ngôn ngữ kiến trúc, 6Senses Gallery thể hiện sự nhất quán trong tư duy thiết kế với cảm hứng từ hoa sen được chuyển hóa tinh tế vào từng đường nét. Từ hệ mái uyển chuyển gợi hình lá sen bung nở, hệ cửa kính khổ lớn mở rộng tầm nhìn về công viên xanh, đến các chi tiết kiến trúc gắn kết hài hòa với cảnh quan, tạo nên một tổng thể cân bằng giữa truyền thống và đương đại.