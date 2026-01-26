Đóng

Hà Nội: Hành lang, lối thoát hiểm chung cư biến thành nhà kho

(VTC News) -

Nhiều cư dân tại chung cư A2 (Đền Lừ 2, Hà Nội) bức xúc khi hành lang, cầu thang thoát hiểm bị chiếm dụng để nuôi chó, chất đồ đạc, rác thải.

Phan Quỳnh
