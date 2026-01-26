+
Hà Nội: Hành lang, lối thoát hiểm chung cư biến thành nhà kho
(VTC News) -
Nhiều cư dân tại chung cư A2 (Đền Lừ 2, Hà Nội) bức xúc khi hành lang, cầu thang thoát hiểm bị chiếm dụng để nuôi chó, chất đồ đạc, rác thải.
Phan Quỳnh
Tin mới
Hà Nội: Hành lang, lối thoát hiểm chung cư biến thành nhà kho
17:36 26/01/2026
Thủ tướng yêu cầu tăng nguồn cung nhà ở cho 3 phân khúc
17:35 26/01/2026
Bất động sản
Tịch thu vàng miếng giao dịch không giấy phép từ ngày 9/2
17:19 26/01/2026
Thị trường
Điều tra vụ nữ giúp việc bạo hành cụ bà ngồi trên xe lăn
17:03 26/01/2026
Bản tin 113
Iran công bố bích hoạ khổng lồ, cảnh báo đáp trả khi tàu chiến Mỹ áp sát
17:02 26/01/2026
Thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
16:59 26/01/2026
Thời sự quốc tế
Xử phạt tài xế xe container chở 25 kiệu gạch chênh vênh trên đường
16:49 26/01/2026
Tin nóng
Ăn cỗ xong sốt cao, người đàn ông hôn mê do nhiễm não mô cầu
16:06 26/01/2026
Tin tức
Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 26/1/2026 - XSCM 26/1
16:00 26/01/2026
Xổ số miền Nam
Vietlott 27/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/1/2026 - Xổ số Power 6/55
16:00 26/01/2026
Xổ số
Công an Hà Nội tạm giữ 5 thanh niên sàm sỡ cô gái, gây rối ở hầm Kim Liên
15:55 26/01/2026
Bản tin 113
Tiến sĩ Việt từ chối Harvard để trở lại bệnh viện
15:37 26/01/2026
Du học
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 26/1/2026 - XSTTH 26/1
15:32 26/01/2026
Xổ số miền Trung
TP.HCM giao THACO nghiên cứu tuyến Metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm
15:22 26/01/2026
Đầu Tư
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
15:20 26/01/2026
Thời sự quốc tế
Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 26/1/2026 - XSPY 26/1
15:19 26/01/2026
Xổ số miền Trung
'Bản đồ IELTS' mùa tuyển sinh 2026: 12 trường đại học công bố cách quy đổi
15:14 26/01/2026
Tin tức - Sự kiện
XSMT 26/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 26/1/2026
15:00 26/01/2026
Xổ số miền Trung
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
14:46 26/01/2026
Thời sự quốc tế
Tiết lộ khoảnh khắc U23 Việt Nam khiến HLV Kim Sang-sik lo sợ nhất
14:35 26/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 26/1/2026 - XSDT 26/1
14:22 26/01/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 26/1/2026 - XSHCM 26/1
14:05 26/01/2026
Xổ số miền Nam
Số phận chiếc điện thoại Trump T1 mạ vàng trị giá 500 USD
14:02 26/01/2026
Sản phẩm
Vincom Retail đạt lợi nhuận sau thuế 2025 gần 6.500 tỷ đồng
14:01 26/01/2026
Đầu Tư
Tôi hứa cho con giữ tiền lì xì nếu chịu dọn dẹp ngày Tết
14:00 26/01/2026
Ý kiến
XSMN 26/1- Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 26/1/2026
14:00 26/01/2026
Xổ số miền Nam
Panasonic phát động cuộc thi 'Cùng em sáng tạo STEM' mùa 3
13:58 26/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Tôi 47 tuổi, đã có cháu ngoại nhưng vẫn bị nhà chồng ép sinh con trai
13:30 26/01/2026
Gia đình
Toàn cảnh hội nghị tổng kết năm 2025 của Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam
13:16 26/01/2026
Đời sống
Thủ tướng: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu
13:16 26/01/2026
Chính trị