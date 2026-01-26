Iran công bố bích hoạ khổng lồ, cảnh báo đáp trả khi tàu chiến Mỹ áp sát

(VTC News) -

Theo The Guardian, chính quyền Iran ngày 25/1 đã công bố một bức bích hoạ khổng lồ tại Quảng trường Enghelab, trung tâm thủ đô Tehran. Nội dung của bích hoạ phát thông điệp cảnh báo trực tiếp đối với Mỹ, trong bối cảnh các tàu chiến của Washington đang tiến vào khu vực Trung Đông.

Bích hoạ được đặt trên một bảng quảng cáo lớn, mô tả góc nhìn từ trên cao của một tàu sân bay, với những chiếc tiêm kích hư hại và bốc cháy. Boong tàu kèm thông điệp bằng tiếng Anh và tiếng Ba Tư: “If you sow the wind, you will reap the whirlwind” (Tạm dịch: “Gieo gió ắt sẽ gặt bão”).

Thông điệp này được cho là nhằm nhấn mạnh quan điểm của Tehran rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran đều có thể dẫn tới những hệ quả nghiêm trọng.

Việc công bố bích hoạ diễn ra cùng thời điểm Washington điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, tới Trung Đông, cùng với việc tăng cường máy bay và các hệ thống phòng không trên bộ. Tổng thống Donald Trump cho biết động thái này mang tính phòng hờ trong trường hợp Washington quyết định hành động quân sự.

Bức bích hoạ khổng lồ ở Quảng trường Enghelab, trung tâm thủ đô Tehran. (Nguồn: The Guardian)

“Chúng tôi đang có một hạm đội hùng hậu hướng về khu vực đó và nhiều khả năng sẽ không phải dùng đến”, ông Trump phát biểu hôm thứ Năm.

Quảng trường Enghelab từ lâu đã là địa điểm để chính quyền Iran truyền tải các thông điệp chính trị và xã hội, với những bức tranh cổ động thường xuyên được thay đổi dựa vào diễn biến chính trị và các sự kiện quốc gia.

Trước đó, lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết lực lượng này luôn ở trong trạng thái "sẵn sàng hơn bao giờ hết, ngón tay luôn đặt trên cò súng".

Trên mặt trận quân sự, Mỹ cho biết đã triển khai các máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle tới Trung Đông, với mục đích "tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và thúc đẩy an ninh, ổn định khu vực". Bộ Quốc phòng Anh cũng đã điều tiêm kích Typhoon tới Qatar nhằm củng cố năng lực phòng thủ.