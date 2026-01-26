Ông Medvedev: Nhiều quốc gia coi hạt nhân là lựa chọn tối ưu

(VTC News) -

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Moskva đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Washington về đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến việc gia hạn thêm một năm các giới hạn theo Hiệp ước Cắt giảm và Hạn chế Vũ khí Tấn công Chiến lược (New START) giữa Nga và Mỹ. Phát biểu được ông Medvedev đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Kommersant, đăng ngày 26/1.

Theo ông Medvedev, Mỹ vẫn còn thời gian đến ngày 5/2 để đưa ra quyết định về việc gia hạn hiệp ước.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: TASS)

Ông nhấn mạnh rằng Hiệp ước New START từng đóng vai trò tích cực trong việc duy trì ổn định chiến lược, giảm động cơ chạy đua vũ trang và tạo ra mức độ dự đoán cần thiết trong lĩnh vực vũ khí tấn công chiến lược. Tuy nhiên, Moskva vẫn đang chờ đợi một phản ứng thực chất từ phía Mỹ đối với sáng kiến của Nga.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, điều cần thiết trước hết là bình thường hóa căn bản quan hệ Nga – Mỹ, vốn đã xấu đi nghiêm trọng dưới thời chính quyền Mỹ trước đây. Ông cho rằng cách tiếp cận “thiếu trách nhiệm” của Washington trong việc thực thi New START, bao gồm việc vi phạm các nguyên tắc cơ bản nêu trong phần mở đầu của hiệp ước, đã buộc Nga phải đình chỉ tham gia hiệp ước vào năm 2023.

Ông Medvedev cũng bình luận rằng những phàn nàn từ phía Mỹ về việc không đạt được đủ lợi ích trong khuôn khổ New START cho thấy trình độ đàm phán cao của các nhà thương thuyết Nga, những người đã bảo vệ lợi ích quốc gia. Theo ông, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích hiệp ước phản ánh sự không hài lòng của ông Trump với các nhà đàm phán Mỹ hơn là với bản thân thỏa thuận.

Liên quan đến khả năng mở rộng các thỏa thuận kiểm soát vũ khí theo hình thức đa phương, ông Medvedev nhận định hiện không có nhiều quốc gia sẵn sàng tham gia thảo luận về một cơ chế hạn chế mới với thành phần rộng hơn ngoài Nga và Mỹ.

Đề cập đến nguy cơ mở rộng “câu lạc bộ hạt nhân”, ông Medvedev cho rằng tình trạng bất ổn toàn cầu đang khiến nhiều quốc gia quan tâm hơn đến vấn đề quốc phòng. Theo ông, không thể loại trừ khả năng một số nước sẽ coi việc sở hữu vũ khí hạt nhân là lựa chọn tối ưu, và “câu lạc bộ hạt nhân” nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các cường quốc hạt nhân hiện nay vẫn có khả năng ngăn chặn xu hướng này, với điều kiện tồn tại ý chí chính trị. Ông cho rằng tác động của việc mở rộng câu lạc bộ hạt nhân đối với ổn định toàn cầu là vấn đề phức tạp, bởi dù làm gia tăng rủi ro sử dụng vũ khí hạt nhân ở cấp độ cục bộ, nó cũng buộc các quốc gia phải cân nhắc kỹ lưỡng hậu quả khi kích động xung đột.

Ông Medvedev cũng khẳng định rằng nếu Nga không sở hữu vũ khí hạt nhân, “rất có thể đất nước chúng tôi đã không còn tồn tại”.

Liên quan đến vụ tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin, ông Medvedev cho rằng sự việc này có thể đã trở thành căn cứ để Nga sử dụng các loại vũ khí đặc biệt.

Ông nhấn mạnh Nga sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản và các mối đe dọa mới đối với an ninh quốc gia sẽ bị trấn áp một cách cứng rắn, đồng thời cho rằng năng lực của tổ hợp công nghiệp – quốc phòng Nga là “liều thuốc trấn an” đối với những đối thủ của Moskva.