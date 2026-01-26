Khi tiện ích thương mại kết hợp không gian đẳng cấp trở thành chuẩn sống mới

(VTC News) -

Khi xu hướng sống trong những không gian đa năng, giàu tính kết nối trở thành tiêu chuẩn mới của giới tinh hoa đô thị, Solasta Mansion và An Quý Villa đang tạo dấu ấn bằng những chuẩn mực sống đẳng cấp khác biệt tại trung tâm phía Tây, nơi hội tụ đồng thời cả động lực hạ tầng, quy hoạch và tiện ích hoàn chỉnh.

Solasta Mansion – chốn an cư đề cao vị thế và kết nối

Trong lựa chọn an cư của nhóm khách hàng thành đạt, doanh nhân hay gia đình kinh doanh đa thế hệ, các yếu tố vượng khí, riêng tư ngày càng được đặt song hành cùng khả năng kết nối linh hoạt với trung tâm đô thị và hệ sinh thái dịch vụ. Đây cũng chính là nhóm cư dân mà Solasta Mansion hướng tới khi được định vị là dự án biệt thự cao cấp bậc nhất tại Khu đô thị mới Dương Nội.

Song song với không gian sống riêng tư, Solasta Mansion chú trọng phát triển hệ tiện ích nội khu mang tính trải nghiệm cao với bể bơi bốn mùa, khu gym – yoga phong cách resort. Một điểm khác biệt của khu biệt thự là khả năng dung hòa giữa không gian sinh thái yên tĩnh và nhịp sống sôi động. Chỉ cần bước chân ra phố, cư dân có thể tiếp cận tuyến phố thương mại - nơi các shopvilla hoạt động nhộn nhịp suốt ngày đêm, vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh, vừa tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng giàu sức sống.

Dự án Solasta Mansion thuộc Khu đô thị mới Dương Nội.

Solasta Mansion tọa lạc vị trí đắc địa nằm tiếp giáp đường Tố Hữu kéo dài và hưởng lợi lớn từ Vành đai 3.5 và Vành đai 4. Dự án gồm 653 căn biệt thự diện tích lớn từ 170 – 276 m², phát triển theo tiêu chuẩn của những dinh thự sang trọng, đầy đủ công năng cho nhu cầu sinh hoạt, thư giãn, giải trí với hệ thống phòng lớn, sân vườn trước và sau nhà rộng rãi.

Phong cách kiến trúc tân cổ điển được lựa chọn như một tuyên ngôn về sự sang trọng bền vững, giúp mỗi căn biệt thự không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn giữ vững giá trị theo thời gian – điều được giới tinh hoa đặc biệt coi trọng.

Không gian xanh đan xen mặt nước, cảnh quan hồ và các trục cây xanh trải rộng không chỉ mang đến bầu không khí trong lành mà còn góp phần cân bằng phong thủy, gia tăng sinh khí cho toàn khu. Chính sự cộng hưởng giữa quy hoạch, hạ tầng và cảnh quan đã giúp Solasta Mansion nhanh chóng hình thành cộng đồng cư dân đông đúc, văn minh – nền tảng tạo nên “vượng khí thịnh vượng”.

An Quý Villa – sống chuẩn biệt thự nội đô

Nếu Solasta Mansion phù hợp với nhóm cư dân đề cao vị thế và không gian sống dinh thự, thì An Quý Villa lại là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình trẻ thành đạt và nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm thấp tầng hiếm hoi còn lại của nội đô.

Dự án tọa lạc tại trung tâm của Khu đô thị mới Dương Nội, phát triển theo phong cách thiết kế hiện đại, phóng khoáng, cung cấp đa dạng loại hình từ biệt thự đơn lập, biệt thự thông tầng, nhà vườn đến shophouse, đáp ứng linh hoạt nhu cầu ở thực kết hợp kinh doanh. Điểm cộng nổi bật của An Quý Villa là hệ thống đường nội khu rộng từ 11 – 40m, cùng các trục ngoại khu từ 30 – 45m, không chỉ đảm bảo không gian sống thông thoáng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác giá trị thương mại và gia tăng tính thanh khoản.

Biệt thự An Quý Villa thuộc Khu đô thị mới Dương Nội.

Lợi thế quy hoạch đồng bộ tiếp tục là điểm cộng lớn của An Quý Villa khi dự án nằm trên nền đất cao giữa khu đô thị, thừa hưởng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, hệ thống thoát nước hiện đại giúp duy trì môi trường sống ổn định, an toàn trong dài hạn. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần thu hút cư dân về ở nhanh chóng, hình thành cộng đồng sôi động và thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các tuyến phố nội khu.

Bao quanh An Quý Villa là chuỗi tiện ích cao cấp của khu Tây Hà Nội như công viên hồ điều hòa Thiên Văn học 12ha, phố thương mại An Phú Shop-villa, hệ thống trường học và bệnh viện công – quốc tế, đặc biệt lợi thế liền kề AEON Mall Hà Đông – trung tâm thương mại lớn nhất miền Bắc. Sự hiện diện của các tiện ích này vừa giúp nâng tầm chất lượng sống vừa tạo lực đẩy mạnh mẽ cho giá trị bất động sản.

Không chỉ đủ đầy về tiện ích, không gian sống tại An Quý Villa mang đậm tinh thần “A Living Resort Home”, với mật độ xây dựng được kiểm soát chặt chẽ, gia tăng diện tích cây xanh và khoảng mở. Các tuyến đường nội khu, cảnh quan, sân vườn biệt thự được bố trí đan xen, view trực diện ra công viên hồ điều hoà. Không gian sống tại An Quý Villa vì thế luôn thoáng đãng, trong lành, hài hòa phong thủy – yếu tố giúp gia tăng sinh khí, mang lại cảm giác an cư bền vững cho cư dân.

Với quy hoạch đồng bộ, hạ tầng vững chắc, không gian sống hài hòa phong thủy và cộng đồng cư dân đông đúc trong tổng thể Khu đô thị mới Dương Nội quy mô 200ha, Solasta Mansion và An Quý Villa hội tụ đầy đủ “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa”. Dù lựa chọn phong cách sống dinh thự của Solasta Manison hay sống tại An Quý Villa, cư dân đều được thừa hưởng những giá trị cốt lõi của một khu đô thị semi-compound chuẩn sống mới: Tiện nghi trong lòng phố - sống xanh trước hiên nhà.