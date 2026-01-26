Người dùng ứng dụng Agribank Plus rộn ràng săn quà cực lớn dịp năm mới

(VTC News) -

Chỉ cần sử dụng ứng dụng và thực hiện các thao tác đơn giản, khách hàng có cơ hội nhận các phần quà giá trị như sổ tiết kiệm tới 5 triệu đồng, máy tính bảng cùng mã giảm giá khi đặt vé máy bay, vé xem phim, mua sắm, đặt taxi...

Ai cũng có cơ hội nhận quà trên ứng dụng Agribank Plus

Diễn ra từ ngày 20/01/2026 đến hết 30/03/2026, “Vòng quay đón lộc” là chương trình khuyến mại nổi bật dịp đầu năm được Agribank triển khai trên ứng dụng ngân hàng số Agribank Plus. Chương trình không chỉ là lời tri ân gửi tới khách hàng đã gắn bó cùng ngân hàng, mà còn là hoạt động tương tác thú vị, mang lại niềm vui và may mắn đầu xuân cho người dùng.

Với cơ chế tham gia linh hoạt, chương trình mở rộng cánh cửa may mắn cho mọi khách hàng. Từ người dùng mới đến khách hàng thân thiết, ai cũng có thể dễ dàng tham gia và nhận quà.

Chương trình "Vòng quay đón lộc" với cơ hội trúng thưởng mỗi ngày trên ứng dụng Agribank Plus.

Cụ thể, đối với khách hàng mới, chỉ cần tải ứng dụng, hoàn tất đăng ký và kích hoạt tài khoản Agribank Plus là đã nhận ngay lượt quay may mắn đầu tiên. Đây là cơ hội để người dùng mới làm quen và trải nghiệm hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại.

Đối với khách hàng đang sử dụng ứng dụng Agribank Plus, việc kiếm lượt quay trở nên đơn giản thông qua các giao dịch thường nhật. Người dùng chỉ cần truy cập ứng dụng ngân hàng mỗi ngày để nhận ngay lượt quay may mắn.

Ngoài ra, quý khách hàng có thể tích lũy thêm nhiều lượt quay may mắn thông qua các hoạt động phổ biến như: Cập nhật dữ liệu sinh trắc học, bật tính năng “Nhận tin biến động số dư”, chuyển tiền nội bộ, thanh toán hóa đơn, đặt vé tàu/xe/máy bay, đặt vé xem phim hay mua sắm trực tuyến VnShop trên ứng dụng.

Với Vòng quay đón lộc, các giải thưởng được thiết kế đa dạng và thiết thực, đáp ứng nhu cầu chi tiêu, sắm sửa dịp Tết của người dùng như: sổ tiết kiệm Agribank trị giá 5 triệu đồng, 3 triệu đồng và Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab. Bên cạnh đó là các quà tặng hiện vật tiện dụng như túi vải, ô cầm tay Agribank.

Đặc biệt, khách hàng tham gia còn có cơ hội nhận “cơn mưa” voucher giảm giá lên đến 50% khi sử dụng các dịch vụ tiện ích như VNPAY Taxi, mua sắm VnShop, đặt vé xem phim và vé tàu/xe, vé máy bay… trên ứng dụng. Ngoài ra, với mỗi lượt quay trúng “Hạt lúa”, người chơi sẽ được tích lũy điểm thưởng. Top 100 khách hàng có điểm tích lũy cao nhất cuối chương trình sẽ nhận thêm gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng.

Chỉ cần tải và trải nghiệm ứng dụng Agribank Plus, ai cũng có cơ hội được nhận quà.

Agribank Plus - Ngân hàng số tích hợp đa tiện ích phục vụ cuộc sống

Không chỉ dừng lại ở các giao dịch tài chính cơ bản như chuyển tiền hay gửi tiết kiệm, Agribank Plus đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một ứng dụng ngân hàng tích hợp đa tiện ích (All-in-one), phục vụ trọn vẹn nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày.

Ngay trên ứng dụng, khách hàng có thể thanh toán các loại hóa đơn điện, nước, internet chỉ trong vài chạm. Các nhu cầu giải trí, di chuyển dịp lễ Tết cũng được đáp ứng nhanh chóng với các tính năng: VNPAY Taxi, đặt vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xe khách, vé xem phim và mua sắm hàng ngàn mặt hàng chính hãng trên VnShop.

Việc tích hợp đa tiện ích từ di chuyển, thanh toán hóa đơn đến mua sắm trên ứng dụng ngân hàng Agribank Plus mang lại trải nghiệm liền mạch, an toàn và tiết kiệm thời gian tối đa cho người dùng, đặc biệt trong giai đoạn bận rộn cuối năm.

Hãy nhanh tay tải ứng dụng, truy cập ứng dụng Agribank Plus để tham gia “Vòng quay đón lộc”, rinh về những phần quà giá trị và khởi đầu một năm mới Bính Ngọ sung túc, bình an.