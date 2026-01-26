Giá xăng dầu hôm nay 26/1: Ổn định phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Mặc dù giá dầu trên thị trường quốc tế hôm nay không có sự thay đổi nhưng tuần qua đã duy trì đà phục hồi mạnh và tăng khoảng 5% so với tuần trước.

Theo nhận định của các chuyên gia, đà tăng chủ yếu xuất phát từ việc Mỹ gia tăng sức ép đối với Iran thông qua các lệnh trừng phạt mới nhắm vào hoạt động vận chuyển dầu, đồng thời tuyên bố sẽ điều động thêm lực lượng quân sự tới Trung Đông.

Những động thái này làm dấy lên lo ngại về khả năng nguồn cung dầu toàn cầu bị ảnh hưởng trong thời gian tới.

Giá dầu thế giới hôm nay không biến động. (Ảnh minh họa).

Bộ Tài chính Mỹ cũng đã công bố danh sách trừng phạt đối với nhiều tàu biển và công ty bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran, qua đó siết chặt hơn nữa vòng kiểm soát đối với xuất khẩu năng lượng của quốc gia này.

Bước sang đầu tuần, thị trường dầu mở cửa trong sắc xanh khi những lo ngại tức thời về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran tạm thời hạ nhiệt, giúp tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn. Bên cạnh đó, căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu lắng xuống phần nào cũng thúc đẩy dòng tiền quay trở lại thị trường năng lượng, dù giới đầu tư vẫn giữ sự thận trọng trước các diễn biến địa chính trị mới, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Greenland.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng việc căng thẳng xung quanh Greenland và Iran giảm bớt đã khiến phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu thu hẹp đáng kể, từ đó tạo ra áp lực điều chỉnh ngắn hạn đối với giá dầu trong các phiên tới.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 22/1, giá xăng E5 RON92 giảm 93 đồng/lít, không cao hơn 18.283 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 81 đồng/lít, không cao hơn 18.631 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 413 đồng/lít, không cao hơn 17.700 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 253 đồng/lít, không cao hơn 17.950 đồng/lít, dầu mazut tăng 471 đồng/kg, không cao hơn 13.872 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 3 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 1 phiên tăng.