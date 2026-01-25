Choáng ngợp sân khấu 120m, 50.000 khán giả tại concert 'Tự hào theo Đảng quang vinh'

(VTC News) -

Chương trình được UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2026).

Tại khu vực Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), một sân khấu quy mô với chiều dài gần 120m, điểm cao nhất là 30m, chiều sâu gần 50m được hoàn thiện.

Concert “Tự hào theo Đảng quang vinh - Quảng Ninh vươn mình cất cánh” với sự kết hợp âm thanh, ánh sáng đã mang đến cho hàng vạn khán giả một đêm nghệ thuật mãn nhãn.

Đặc biệt, sân khấu được lấy cảm hứng từ hình ảnh lá cờ bay phấp phới, tạo sự uyển chuyển, mềm mại, đồng thời, gợi sự liên tưởng đến hình ảnh đôi cánh bay lên theo đúng tinh thần, chủ đề của chương trình.

Ngay phía chính giữa sân khấu là bàn nâng, xoay và trượt về phía khán giả để các nghệ sĩ có thể đến gần hơn với khán giả, cũng như tạo hiệu ứng đặc biệt trong các tiết mục xiếc, giúp nâng tầm trải nghiệm thị giác và tạo điểm nhấn cho các màn trình diễn.

Bên cạnh đó, hệ thống led và mapping mới nhất cũng được sử dụng để tạo ra hiệu ứng ánh sáng có chiều sâu và sự chuyển động ấn tượng. Những màn hình led cỡ lớn không chỉ hỗ trợ trình chiếu hình ảnh, mà còn có thể thay đổi bối cảnh sân khấu theo từng tiết mục, mang lại sự đa dạng trong không gian trình diễn.

Từ mọi góc nhìn, người hâm mộ đều có thể thưởng thức trọn vẹn âm nhạc trong không gian mãn nhãn, hiện đại và đầy năng lượng.

Khán đài gồm 50.000 chỗ, được chia thành 18 khu vực đứng và ngồi, xếp theo hình vòng cung. Các khu vực này được đặt tên theo các danh thắng nổi tiếng của Quảng Ninh; đặc biệt, tên một số khu vực lấy cảm hứng từ chủ đề của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV để lan tỏa tinh thần, giá trị của Đại hội đến với người dân.

Trong chương trình, các bài hát, tiết mục được lựa chọn hướng đến ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; khẳng định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn là đúng đắn.

Đồng thời, phản ánh những mốc son lịch sử, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, phản ánh tinh thần và kết quả của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại kết hợp giá trị truyền thống, chương trình góp phần khẳng định vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh.

Hơn 50.000 khán giả đổ về khiến các khán đài sân khấu không còn một chỗ trống.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đức Phúc, Dương Hoàng Yến,... đã mang đến cho hơn 50.000 khán giả những giây phút bùng nổ.

Đặc biệt, chương trình khép lại bằng màn pháo hoa tầm cao, mang đến không gian nghệ thuật rực rỡ, giàu cảm xúc. Đêm concert không chỉ tạo điểm nhấn về chính trị - văn hóa mà còn mở ra không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào và khơi dậy khát vọng cống hiến trong công chúng.

Quảng Ninh đang từng bước hình thành chuỗi giá trị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, từ sáng tạo, sản xuất đến trình diễn và khai thác du lịch.

Quảng Ninh đang từng bước hình thành chuỗi giá trị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, từ sáng tạo, sản xuất đến trình diễn và khai thác du lịch, tạo nền tảng phát triển bền vững các ngành công nghiệp văn hóa, đóng góp tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế văn hóa của tỉnh ở trong nước và quốc tế.