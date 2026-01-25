Thua đậm Nhật Bản, U23 Trung Quốc vẫn được ca ngợi là triển vọng tương lai

(VTC News) -

Mặc dù để thua Nhật Bản với tỷ số 0-4 trong trận chung kết U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Trung Quốc vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ truyền thông và người hâm mộ trong nước. Các tờ báo lớn của nước này đồng loạt cho rằng thất bại ở trận chung kết không làm lu mờ hành trình mang tính đột phá lịch sử của đội bóng trẻ.

Tờ Sohu nhận định việc lọt vào vòng chung kết U23 châu Á đã vượt xa kỳ vọng ban đầu và cho thấy hướng đi đúng đắn của bóng đá Trung Quốc.

“Trận đấu này không chỉ là thành tích tốt nhất của Trung Quốc trong lịch sử giải đấu, mà còn là một cột mốc quan trọng, thể hiện sự tiến bộ của bóng đá Trung Quốc trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ và các giải đấu quốc tế".

Trong khi đó, Sina Sports tập trung nhấn mạnh tinh thần thi đấu của toàn đội: “Dù không giành được chức vô địch, đội tuyển U23 Trung Quốc đã thể hiện sự kiên cường và tiến bộ xuyên suốt giải đấu. Vị trí Á quân đã trở thành một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đội”.

U23 Trung Quốc nhận nhiều lời khen từ truyền thông và người hâm mộ. (Nguồn: AFC)

Tờ Sina cho rằng ngoài những lời khen từ truyền thông, U23 Trung Quốc còn được người hâm mộ ghi nhận vì tinh thần nỗ lực xuyên suốt giải. Sau trận đấu, đông đảo cổ động viên tập trung bên ngoài sân để bày tỏ sự cảm ơn và động viên các cầu thủ, tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc.

Sohu nhắc lại hành trình ấn tượng của đội ở giải: "U23 Trung Quốc đã để lại dấu ấn mạnh mẽ ngay từ vòng bảng với lối chơi kỷ luật và thực dụng. Đội bóng lần lượt hòa Iraq 0-0, đánh bại Australia 1-0 và hòa Thái Lan để đi tiếp với thành tích bất bại. Chuỗi kết quả này đã giúp đội tuyển giành được sự tin tưởng và kỳ vọng ngày càng lớn từ người hâm mộ”.

Nhấn mạnh khả năng phòng ngự của U23 Trung Quốc, Sohu cho rằng hàng thủ đội bóng “gần như không thể xuyên phá”, nhất là ở trận tứ kết gặp Uzbekistan - nơi các cầu thủ Trung Quốc đã thi đấu 120 phút trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu.

Theo trang 163, màn trình diễn tại giải đấu lần này cũng giúp nhiều cầu thủ trẻ như Li Hao, Wang Yudong, Hu Hetao, Liu Haofan hay Peng Xiao ghi điểm mạnh mẽ.

"Những màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ trẻ đã thành công khôi phục niềm tin của người hâm mộ vào bóng đá Trung Quốc. Xét một cách khách quan, lý do chính khiến Trung Quốc thua Nhật Bản với cách biệt bốn bàn không phải là do các cầu thủ thiếu nỗ lực, mà là do sự chênh lệch sức mạnh quá lớn giữa hai đội - một điểm mà HLV Antonio đã nhiều lần nhấn mạnh trước trận đấu".