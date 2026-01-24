Kết quả U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản chung kết U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Trung Quốc 0-4 U23 Nhật Bản Ghi bàn Ozeki (12') Ogura (20', 76') Sato (59')

U23 Trung Quốc bước vào trận đấu gặp U23 Nhật Bản với sự tự tin nhất định. Họ chưa để thủng lưới bàn nào kể từ đầu giải. Nhưng, thành tích này sớm bị đánh mất trước sức ép quá lớn từ U23 Nhật Bản.

Chỉ sau 12 phút thi đấu, U23 Trung Quốc thủng lưới khi Ozeki dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm mở tỉ số trận đấu cho U23 Nhật Bản. Thật khó để trách các hậu vệ Trung Quốc bởi Nhật Bản phối hợp rất ấn tượng.

8 phút sau, Ogura lại tung cú sút xa đẹp mắt nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Đến thời điểm này, nhiều người tin rằng cơ hội cho U23 Trung Quốc đã hết dù trận đấu còn hơn 70 phút thi đấu.

U23 Nhật Bản (áo xanh) dễ dàng đánh bại U23 Trung Quốc.

Phần còn lại của hiệp 1, U23 Trung Quốc nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng chỉ có thể trông đợi vào các pha bóng chuyển đổi trạng thái hoặc chuyền dài vượt tuyến. Trước hàng thủ thi đấu thông minh của Nhật Bản, cách tiếp cận này khó mang lại hiệu quả, hiệp 1 kết thúc với lợi thế lớn cho U23 Nhật Bản.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có bất kì thay đổi nào khi U23 Nhật Bản chiếm lĩnh thế trận trên sân và gây sức ép lớn lên khung thành của Li Hao. Phút 60, quả phạt đền dành cho U23 Nhật Bản khi Liu Haofan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sato dễ dàng ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho U23 Nhật Bản.

Đến thời điểm này, cơ hội cho U23 Trung Quốc không còn. Họ thi đấu không tốt và tiếp tục để thua thêm. Phút 76, Ogura tung cú sút xa nâng tỉ số lên 4-0. Đây là kết quả cuối cùng của trận đấu và chức vô địch thuộc về U23 Nhật Bản.

Đội hình ra sân:

U23 Nhật Bản: Rui Araki (23), Rei Umeki (2), Shuto Nagano (4), Rion Ichihara (5), Kosei Ogura (6), Yuto Ozeki (8), Uche Brian Seo Nwadike (9), Ryunosuke Sato (10), Yumei Yokoyama (11), Kaito Koizumi (16), Shusuke Furuya (20).

U23 Trung Quốc: Li Hao (16), Hu Hetao (2), Umidjan Yusup (4), Liu Haofan (5), Xu Bin (6), Xiang Yuwang (7), Mutellip Iminqari (8), Wang Yudong (10), Peng Xiao (15), Li Zhenquan (20), Yang Xi (23).

Thông tin trận đấu:

U23 Nhật Bản đấu với U23 Trung Quốc trong trận chung kết U23 châu Á 2026. Đây là màn đối đầu giữa hai đội bóng đi theo các trường phái trái ngược nhau.

U23 Nhật Bản vẫn trung thành với cách kiểm soát bóng mềm mại, khoa học và sẵn sàng tạo ra áp lực lớn lên bất kì đối thủ nào. Trong khi đó, đối thủ của họ sở hữu hàng phòng ngự bất khả xâm phạm theo nghĩa đen - chưa thủng lưới lần nào tại giải lần này.

Thực tế cho thấy U23 Nhật Bản quả thực là đội bóng mạnh nhất giải đấu năm nay. Thậm chí, họ không hề mang đến Ả Rập Xê Út một đội hình gồm nhiều ngôi sao. Đại diện xứ sở mặt trời mọc chỉ sử dụng cầu thủ thi đấu trong nước, có cả những cầu thủ mang danh nghĩa sinh viên, được đào tạo ở các CLB đại học và chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Dẫu vậy, bằng hệ thống được xây dựng ổn định, U23 Nhật Bản vẫn chứng minh được sự khác biệt với bất kì đối thủ nào gặp phải. Kể cả ở trận bán kết gặp U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản vẫn thi đấu một cách "trên cơ" đối thủ của mình.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc tiến vào trận chung kết bằng thành tích rất khó tin. Cho đến hết vòng bảng, họ ghi được duy nhất 1 bàn thắng. Đến trận tứ kết, đội bóng xứ đại lục đưa U23 Uzbekistan vào loạt sút luân lưu và tỉ số của 120 phút thi đấu vẫn là 0-0. Nhưng chỉ riêng trận gặp U23 Việt Nam ở bán kết, họ thắng 3-0.

Như vậy, Li Hao và đồng đội vẫn giữ sạch lưới cho đến trận chung kết. Và, sẽ không bất ngờ nếu U23 Trung Quốc tiếp tục chơi phòng thủ chặt, mơ về kết quả hòa và đưa trận chung kết vào loạt sút lưu một lần nữa.