Người dân rộn ràng đi xem màn pháo hoa lớn nhất lịch sử mừng Đại hội Đảng

Hệ thống 950 giàn phun và hơn 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trên mái và hai bên cánh khán đài B của sân Mỹ Đình theo địa hình vòng cung. Bên ngoài sân vận động, khoảng 4.600 quả pháo hoa tầm cao được bố trí trải dài từ khu vực đường Lê Đức Thọ, qua cột đồng hồ đến bãi đất trống phía trước Cung Thể thao dưới nước, tạo không gian trình diễn rộng, cho phép người dân theo dõi từ nhiều hướng khác nhau.