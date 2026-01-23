Người dân rộn ràng đi xem màn pháo hoa lớn nhất lịch sử mừng Đại hội Đảng

Tối 23/1, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, sự kiện chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).
Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kéo dài 15 phút, được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử tổ chức các sự kiện bắn pháo hoa tại Hà Nội.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dù 20h chương trình mới bắt đầu song từ gần 18h, khu vực xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã đông kín người.
Dọc đường Lê Đức Thọ, nơi được nhiều người coi là “góc triệu view” để quan sát pháo hoa, hàng dài người dân ngồi chờ từ sớm.
Nhiều gia đình, nhóm bạn chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn nhẹ, mang theo ghế xếp để ngồi chờ đến giờ bắn pháo hoa.
“Gia đình tôi có mặt từ hơn 17h để chọn chỗ dễ nhìn. Chờ lâu nhưng không khí rất vui, ai cũng háo hức nên không thấy mệt”, chị Nguyễn Thu Hà (42 tuổi) chia sẻ.
Khu vực gần Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy cũng được đánh giá là một trong những điểm có tầm nhìn thuận lợi để theo dõi màn pháo hoa.
Hầu hết vị trí có tầm nhìn đẹp quanh Sân vận động Mỹ Đình đều không còn chỗ trống.
Theo thông tin từ Ban tổ chức, gần 10.000 đơn vị pháo hoa cùng hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại đã được chuẩn bị cho màn trình diễn này. Công tác lắp đặt và vận hành do khoảng 80 chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện.
Nhiều hiệu ứng pháo hoa nghệ thuật được ứng dụng, tạo hình đa dạng như ngôi sao, trái tim, khói màu hay các hiệu ứng âm thanh đặc biệt, tất cả được lập trình bằng hệ thống hiện đại với độ chính xác cao.
Hệ thống 950 giàn phun và hơn 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trên mái và hai bên cánh khán đài B của sân Mỹ Đình theo địa hình vòng cung. Bên ngoài sân vận động, khoảng 4.600 quả pháo hoa tầm cao được bố trí trải dài từ khu vực đường Lê Đức Thọ, qua cột đồng hồ đến bãi đất trống phía trước Cung Thể thao dưới nước, tạo không gian trình diễn rộng, cho phép người dân theo dõi từ nhiều hướng khác nhau.