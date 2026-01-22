Những hình ảnh ấn tượng tại đêm tổng duyệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng'

Tối 21/1, tại Hà Nội diễn ra buổi tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô lớn chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” dự kiến có khoảng 15.000 đại biểu, khách mời tham dự, được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h ngày 23/1, trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.
Chương trình do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Đài Truyền hình Việt Nam.
Bên cạnh ý nghĩa chào mừng Đại hội, chương trình còn hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và 40 năm công cuộc Đổi mới (1986 - 2026). Các nội dung nghệ thuật tập trung khẳng định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời tôn vinh những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đã đạt được trong suốt quá trình đổi mới.
Chương trình được dàn dựng công phu, gồm ba chương: “Dưới cờ Đảng”, “Với Đảng trọn niềm tin yêu” và “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.
Các tiết mục trong buổi tổng duyệt bám sát chủ đề, bảo đảm tính liên kết, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng.
Một trong những hình ảnh nổi bật tại đêm tổng duyệt là sự tham gia của hơn 6.000 diễn viên quần chúng đến từ lực lượng vũ trang và sinh viên.
Sân khấu được thiết kế hiện đại, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh lịch sử, tạo không gian trình diễn phù hợp với tính chất chính trị - văn hóa của chương trình.
Đáng chú ý, màn trình diễn rồng nghệ thuật kết hợp đồ họa sân khấu đã tạo điểm nhấn về mặt thị giác trong suốt buổi tổng duyệt.
Kết thúc chương trình là màn pháo hoa hỏa thuật kết hợp pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút.
Bầu trời khu vực Mỹ Đình rực sáng, khép lại đêm tổng duyệt bằng những hình ảnh ấn tượng, sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật chính thức diễn ra theo kế hoạch.