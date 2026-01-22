Những hình ảnh ấn tượng tại đêm tổng duyệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng'

Bên cạnh ý nghĩa chào mừng Đại hội, chương trình còn hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và 40 năm công cuộc Đổi mới (1986 - 2026). Các nội dung nghệ thuật tập trung khẳng định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời tôn vinh những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đã đạt được trong suốt quá trình đổi mới.