Truyền thông quốc tế: Đại hội XIV mở ra định hướng phát triển mới cho Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội, không chỉ thu hút sự quan tâm sâu rộng của Nhân dân trong nước mà còn nhận được sự theo dõi, đánh giá tích cực từ đông đảo công chúng và báo chí quốc tế.

Công chúng Indonesia ấn tượng với quy mô và tầm vóc của Đại hội XIV

Thông qua các chương trình phát thanh và hệ thống tin, bài được cập nhật liên tục trên website của VOV, nhiều thính giả Indonesia bày tỏ ấn tượng trước công tác chuẩn bị chu đáo, quy mô tổ chức bài bản và tính định hướng chiến lược của Đại hội.

Báo Indonesia đưa tin về Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ với VOV, ông Rudy Hartono, Chủ tịch Câu lạc bộ nghe đài Borneo, tỉnh Tây Kalimantan (Indonesia), cho biết: “Đại hội lần này là một sự kiện quốc gia, phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc định hướng phát triển đất nước trong tương lai. Với tư cách là một thính giả của VOV tại Indonesia, thông qua những thông tin đăng tải trên trang web VOV world và trên làn sóng phát thanh, tôi cảm nhận được không khí chào đón Đại hội lan tỏa đến từng ngôi nhà. Đường phố ngập tràn cờ, băng rôn, khẩu hiệu, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của người dân Việt Nam trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Những định hướng chiến lược được đề ra sau Đại hội XIV sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam vươn mình vào kỷ nguyên mới”.

Sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm rộng rãi của báo chí Indonesia. Trên các trang báo như Kompas, Detik, Tribunnews, Bisnis… nhiều bài viết đã phản ánh diễn biến và ý nghĩa của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thính giả Magdalena Krisnawati, phóng viên tại thủ đô Jakarta (Indonesia), cho biết: “Truyền thông Indonesia thời gian gần đây đã đăng tải nhiều thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này cho thấy sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm và theo dõi rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Tôi kỳ vọng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong kỷ nguyên mới, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập nước và trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao”.

Ông Rudy Hartono, Chủ tịch Câu lạc bộ nghe đài Borneo, Indonesia theo dõi tin tức về Đại hội qua cổng thông tin của VOV5. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những cảm nhận tích cực từ công chúng Indonesia cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của thông tin về Đại hội XIV, đồng thời phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của khu vực đối với các định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho vai trò của truyền thông nói chung và VOV nói riêng trong công tác thông tin đối ngoại, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân các quốc gia.

Truyền thông Nga đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Việt Nam

Các cơ quan báo chí chính thống của Liên bang Nga ngày 20/1 đã đồng loạt đưa tin và bình luận về lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Trang thông tin chính thức của Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhấn mạnh, Đại hội XIV là một sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực chứng kiến nhiều biến động nhanh chóng, với cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc gia tăng, cùng các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Đại hội XIV được đánh giá là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược dài hạn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trọng tâm phát triển được xác định không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn bảo đảm phúc lợi xã hội, nâng cao mức sống của người dân, chú trọng an sinh xã hội, y tế và giáo dục.

Trang thông tin chính thức của Đảng Cộng sản Liên bang Nga đưa tin về Lễ khai mạc đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Các báo Nga đều nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam coi “Nhân dân là trung tâm của phát triển”, đồng thời bình luận rằng chiến lược kinh tế của Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới, dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam khẳng định quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện điều kiện sống của người dân và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao, phát triển thịnh vượng và bền vững vào năm 2045.

Báo điện tử chính thức của Chính phủ Liên bang Nga, Rossiyskaya Gazeta, đưa tin chi tiết về các mục tiêu kinh tế mà Đại hội XIV đặt ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng GDP đạt ít nhất 10%/năm trong giai đoạn 2026–2030.

Đây được đánh giá là mục tiêu đặc biệt tham vọng, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 7,1% năm 2024 và trên 8% dự kiến vào năm 2025. Mục tiêu này thể hiện rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tăng tốc phát triển kinh tế, coi đây là một trong những chỉ tiêu trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia trong thời gian tới.

Báo chí Ai Cập: “Tự chủ chiến lược” của Việt Nam được nâng lên tầm cao mới

Tại Ai Cập, các báo Cộng hòa Ngày nay (Algomhoria Alyoum), Tiếng vọng Tin tức (Sada Al-Khbar), Liga Hispano cùng một số báo khác khẳng định rằng, sau 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Một trong những thành tựu quan trọng, mang tính xuyên suốt là việc hình thành, củng cố và không ngừng nâng cao “tự chủ chiến lược”.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, tự chủ chiến lược được xem là nền tảng then chốt giúp Việt Nam bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Các bài báo nhận định, “tự chủ chiến lược” là tư duy nhất quán của Việt Nam. Ngay từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam.

Trong thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm, tự chủ chiến lược thể hiện ở đường lối “dựa vào sức mình là chính”, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế nhưng không lệ thuộc, không đánh đổi độc lập, chủ quyền. Bước vào thời kỳ Đổi mới, trong điều kiện hòa bình, mở rộng hội nhập và toàn cầu hóa, tự chủ chiến lược được nâng lên tầm cao mới, không chỉ trong lĩnh vực chính trị – quốc phòng mà còn mở rộng sang kinh tế, đối ngoại, an ninh, văn hóa và phát triển.

Báo chí Ai Cập đưa tin về Đại hội XIV của Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Trong phát triển kinh tế, một trong những biểu hiện rõ nét của tự chủ chiến lược là việc lựa chọn mô hình và con đường phát triển phù hợp. Việt Nam kiên định xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình phát triển sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước và bối cảnh quốc tế. Nhờ đó, từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động của khu vực, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) với các đối tác trên toàn thế giới.

Quá trình hội nhập luôn gắn liền với nỗ lực nâng cao nội lực, củng cố năng lực tự chủ của nền kinh tế thông qua phát triển doanh nghiệp trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô. Việt Nam chủ trương không phụ thuộc vào một thị trường, một đối tác hay một nguồn vốn duy nhất, qua đó giảm thiểu rủi ro từ các cú sốc bên ngoài và nâng cao khả năng tự điều chỉnh trước biến động.

Trong đối ngoại, tự chủ chiến lược thể hiện rõ ở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia trên thế giới, trở thành đối tác chiến lược và đối tác toàn diện của nhiều nước, đồng thời là thành viên tích cực, có trách nhiệm tại các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế.

Các báo Ai Cập khẳng định, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và thế giới đối mặt với nhiều thách thức mới, tự chủ chiến lược mang ý nghĩa sống còn đối với Việt Nam, giúp đất nước chủ động hội nhập, nâng cao vị thế quốc tế, đồng thời giữ vững bản lĩnh, bản sắc và lợi ích cốt lõi, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Truyền thông Lào, Cuba đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Báo Pasaxon - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Thông tấn xã Lào nhận định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện mang tính bước ngoặt, phản ánh niềm tin và khát vọng phát triển của nhân dân Việt Nam. Các bài viết cho rằng Đại hội sẽ tiếp tục củng cố lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khơi dậy quyết tâm và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Theo đánh giá của truyền thông Lào, những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong gần 40 năm Đổi mới là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của đường lối phát triển lấy con người làm trung tâm. Việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân được coi là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc trong thời gian tới.

Các cơ quan truyền thông lớn của Cuba như Granma, Prensa Latina, Juventud Rebelde và ACN cũng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dẫn dắt đất nước bước vào “kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Báo Granma nhấn mạnh Việt Nam đang đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời chú trọng bảo đảm tiến bộ xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chuyên gia Nhật Bản: Tương lai phát triển của Việt Nam đầy hứa hẹn

Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên gia Kamino Takehiro của Đài NHK (Nhật Bản) cho rằng: "Đại hội chỉ diễn ra 5 năm một lần nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hình, định hướng và tương lai chính trị của Việt Nam. Sự quan tâm đối với Đại hội không chỉ đến từ người dân trong nước mà còn từ các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10% trở lên mỗi năm đến năm 2030, Việt Nam hướng tới trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, khẳng định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực của nền kinh tế và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để khu vực này đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong quá trình phát triển đất nước".

Cùng quan điểm, ông Toshiro Nishizawa tại Trường Cao học Chính sách công, Đại học Tokyo nhận định các nỗ lực chính sách gần đây của Việt Nam thể hiện rõ cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm: “Việt Nam không theo đuổi tăng trưởng kinh tế đơn thuần, mà hướng tới sự phát triển bao trùm, bảo đảm những nhóm yếu thế và những người cần được hỗ trợ không bị bỏ lại phía sau.

Các chính sách gần đây của Việt Nam cũng phản ánh cam kết mạnh mẽ đối với việc hiện đại hóa nền kinh tế cũng như hệ thống quản trị quốc gia. Tôi hy vọng rằng quá trình vươn lên dẫn đầu của Việt Nam sẽ song hành với các biện pháp bảo vệ hiệu quả, cùng những nỗ lực và cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển kỹ năng số, nhằm bảo đảm rằng không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển".