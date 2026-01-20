Các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào gửi điện mừng Đại hội XIV

Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài liên tục gửi thư, điện chúc mừng Đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Tính đến ngày 19/1, Đại hội đã nhận được 559 thư, điện mừng từ 109 chính đảng[1], 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, cũng như tình cảm ngày càng gắn bó của kiều bào ta đối với quê hương, đất nước.

5 điện mừng từ các đảng cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng và các nước bạn bè truyền thống gồm: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Lao động Triều Tiên.

31 điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương, gồm: Đảng Azerbaijan Mới (Azerbaijan), Đảng Cộng sản Ấn Độ (Ấn Độ), Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (Ấn Độ), Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist Leninist Giải phóng (Ấn Độ), Đảng Khối tiến lên toàn Ấn (Ấn Độ), Đảng Nhân dân Ấn Độ (Ấn Độ), Đảng Quốc đại Ấn Độ (Ấn Độ), Đảng Công nhân Bangladesh (Bangladesh), Đảng Cộng sản Bangladesh (Bangladesh), Đảng Amanat (Kazakhstan), Đảng Nhân dân Kazakhstan (Kazakhstan), Đảng Dân chủ Adơ Khôn (Kazakhstan), Đảng Mặt trận thống nhất dân tộc vì một nước Campuchia độc lập, trung lập, hòa bình và hợp tác (Campuchia), Đảng Gônca (Indonesia), Đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mãlai (Malaysia), Đảng Nhân dân Myanmar (Myanmar), Đảng Nhân dân Tiên phong Myanmar (Myanmar), Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar (Myanmar), Đảng Nhân dân Mông Cổ (Mông Cổ), Đảng Dân chủ (Mông Cổ), Đảng Xanh-Dân chí (Mông Cổ), Đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist Thống nhất (Nepal), Đảng Cộng sản Nhật Bản (Nhật Bản), Đảng Dân chủ Tự do (Nhật Bản), Đảng Dân chủ lập hiến (Nhật Bản), Đảng Cộng sản Australia (Australia), Đảng Liên bang Philippines (Philippines), Đảng Cộng sản Sri Lanka (Sri Lanka), Đảng Mặt trận giải phóng nhân dân Sri Lanka (Sri Lanka), Đảng Dân chủ Đồng hành (Hàn Quốc), Đảng sức mạnh Quốc dân Hàn Quốc (Hàn Quốc).

Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

26 điện mừng từ các nước châu Âu, gồm: Đảng Lao động Áo (Áo), Đảng Công nhân Áo (Áo), Đảng Xã hội chủ nghĩa Ba Lan (Ba Lan), Đảng "Bạch Nga" (Belarus), Đảng Lao động Bỉ (Bỉ), Đảng Cộng sản Đan Mạch (Đan Mạch), Đảng Cộng sản Đức (Đức), Đảng Dân chủ xã hội Đức (Đức), Đảng Công nhân Hungary (Hungary), Đảng Liên minh công dân Hungary (Hungary), Đảng Cộng sản Na Uy (Na Uy), Đảng Cộng sản Liên bang Nga (Nga), Đảng nước Nga thống nhất (Nga), Đảng Cộng sản Pháp (Pháp), Đảng Cùng nhau vì nước Pháp của chúng ta (Pháp), Đảng Cộng sản Phần Lan (Phần Lan), Đảng Cộng sản Séc và Moravia (Séc), Đảng Cộng sản Tây Ban Nha (Tây Ban Nha), Đảng Cộng sản công nhân Tây Ban Nha (Tây Ban Nha), Đảng của những người Cộng sản Catalunia (Tây Ban Nha), Đảng Cộng sản Thụy Điển (Thụy Điển), Đảng Cộng sản Ukraine (Ukraine), Đảng Cộng sản Belarus (Belarus), Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha), Đảng Cộng sản Hà Lan (Hà Lan), Đảng Cộng sản Thụy Sĩ (Thụy Sĩ).

27 điện mừng từ các nước châu Mỹ, gồm: Đảng Cộng sản Argentina (Argentina), Đảng Cộng lý Argentina (Argentina), Đảng Phong trào Tự do miền Nam Argentina (Argentina), Đảng Cộng sản Bolivia (Bolivia), Đảng Cộng sản Brazil (Brazil), Đảng Cộng sản Brazil PCB (Brazil), Đảng Liên minh yêu nước Colombia (Colombia), Đảng Mặt trận Rộng rãi Costa Rica (Costa Rica), Đảng Cộng sản lao động Cộng hòa Dominicana (Dominicana), Đảng Phong trào cánh tả thống nhất Cộng hòa Dominicana (Dominicana), Đảng Đại hội Dân chủ Quốc gia Grenada (Grenada), Đảng Lao động Mexico (Mexico), Đảng Cộng sản Mỹ (Mỹ), Đảng Công nhân Thế giới (Mỹ), Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ (Peru), Đảng Cộng sản Venezuela (Venezuela), Đảng Phong trào Tuyển cử nhân dân Venezuela (Venezuela), Đảng ENAMORARTE Venezuela (Venezuela), Đảng Đoàn kết nhân dân Venezuela (Venezuela), Đảng Đổi mới quốc gia Venezuela (Venezuela), Đảng Phong trào cách mạng TUPAMARO (Venezuela), Đảng Cộng sản Uruguay (Uruguay), Đảng Phong trào tham gia nhân dân Uruguay (Uruguay), Đảng Mặt trận Giải phóng cánh tả Uruguay (Uruguay), Đảng Cộng sản Canada (Canada), Đảng Cộng sản Chile (Chile), Đảng Cộng sản Mexico (Mexico).

20 điện mừng từ các nước Trung Đông-châu Phi: Đảng Xã hội chủ nghĩa Ai Cập (Ai Cập), Đảng Cộng sản Ai Cập (Ai Cập), Đảng Liên minh Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Ai Cập (Ai Cập), Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (Algeria), Đảng Tập hợp Dân chủ Quốc gia Algeria (Algeria), Liên minh dân tộc Phi Zimbabwe - Mặt trận yêu nước (Zimbabwe) , Đảng Likud (Israel), Đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa xã hội Morocco (Morocco), Đảng Tập hợp Quốc gia Những người độc lập Morocco (Morocco), Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) (Mozambique), Đảng Đại hội Dân tộc Phi (Nam Phi), Đảng Đại hội Tất cả những người Tiến bộ (Nigeria), Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine (Palestine), Đảng Mặt trận Dân chủ Giải phóng Palestine (Palestine), Đảng Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (Palestine), Đảng Độc lập và Lao động Senegal (Senegal), Đảng Cách mạng Tanzania (Tanzania) , Mặt trận Nhân dân Giải phóng Tây Sahara, Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ), Đảng Công lý và Phát triển AKP Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ).

6 điện mừng từ các tổ chức quốc tế và khu vực: Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP), Ban Thư ký Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Diễn đàn Chính trị Á-Âu (AEPF), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị thường trực các chính đảng Mỹ Latinh và Caribe (COPPPAL).

16 điện mừng từ các cá nhân: Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, các cựu đại sứ, Thượng nghị sĩ, Lãnh sự danh dự Việt Nam…[2]

122 điện mừng từ các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài.

306 điện mừng từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Sau đây là nội dung điện mừng của các đảng cộng sản cầm quyền và các đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, bạn bè truyền thống:

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào viết:

Thưa các đồng chí, Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, thay mặt Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhân dân các dân tộc Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào rất vui mừng và trân trọng gửi đến Đại hội và qua Đại hội đến toàn thể đảng viên và Nhân dân Việt Nam anh em những tình cảm đoàn kết, gắn bó trên tinh thần đồng chí, anh em và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong suốt 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, vai trò, vị thế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng nổi bật trên trường khu vực và quốc tế.

Những thành tựu đó khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thể hiện sự kiên định của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, với sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực tiến lên, đưa đất nước đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, là dấu mốc phát triển trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam, đề ra đường lối, mục tiêu để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện, thành hệ thống đồng bộ, sâu rộng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; trên cơ sở phát huy thành quả Đại hội lần thứ XIII, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam có chung cội nguồn từ Đảng Cộng sản Đông Dương, cùng chung lý tưởng cách mạng. Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào xin khẳng định trước sau như một, cho dù tình hình thế giới sẽ diễn biến thế nào chăng nữa, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ đoàn kết truyền thống đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo tiền bối, chiến sỹ cách mạng và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành di sản thiêng liêng vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam không phai nhạt theo thời gian, mà ngày càng được tăng cường, tin cậy chính trị cao.

Trong tình hình mới, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên tầm mức cao mới, là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, thể hiện quyết tâm chính trị ở mức cao nhất của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đưa quan hệ Lào-Việt Nam lên tầm cao mới, sâu sắc hơn và phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Nhân dịp trọng đại này, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình chí nghĩa, có hiệu quả và kịp thời trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước của chúng tôi ngày nay.

Chúc Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc viết:

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng tổ chức, thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xin gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng nhiệt liệt, gửi tới toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam lời thăm hỏi chân thành và lời chúc tốt đẹp!

Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân lãnh đạo kiên cường của Nhân dân Việt Nam và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết dẫn dắt Nhân dân Việt Nam đạt được những thành tựu nổi bật trong thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp đan xen, Việt Nam giữ vững ổn định chính trị-xã hội, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ ưu thế của sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là kỳ Đại hội quan trọng, được tổ chức vào thời điểm then chốt khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam đang tiến bước hướng tới thực hiện mục tiêu phấn đấu nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

Đại hội sẽ hoạch định những phương hướng, chủ trương lớn về phát triển sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong 5 năm tới và trong giai đoạn tiếp theo, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Chúng tôi tin tưởng rằng, Đại hội lần này sẽ là đại hội đoàn kết, thắng lợi; Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển của Đảng và đất nước.

Đảng và Nhà nước Trung Quốc coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước Trung-Việt, sẵn sàng cùng phía Việt Nam giương cao phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt," quán triệt và triển khai tốt nhận thức chung quan trọng mà Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đạt được; căn cứ theo mục tiêu tổng thể “6 hơn," thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích tốt hơn cho hai nước và nhân dân hai nước, cùng đóng góp quan trọng cho ổn định, phát triển của khu vực và sự nghiệp hòa bình, tiến bộ của nhân loại.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp!

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia viết:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Nhân dân Campuchia vô cùng khâm phục những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm, nhà lãnh đạo xuất sắc đứng đầu.

Đặc biệt công cuộc cải cách bộ máy nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp Việt Nam phát triển trên nhiều lĩnh vực, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, kinh tế và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được củng cố.

Đảng Nhân dân Campuchia vui mừng trước sự phát triển không ngừng của tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Nhân dịp trọng đại này, chúng tôi chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công rực rỡ và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Chúc mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng phát triển vững chắc.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba viết:

Nhân dịp Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng gửi tới đồng chí những lời chúc mừng tốt đẹp và chân thành nhất, đồng thời xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể đảng viên và nhân dân Việt Nam anh em.

Những thành tựu to lớn của Việt Nam trong việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đã đặt nền móng vững chắc cho một bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện cả về chất và lượng trong định hướng phát triển quốc gia những năm tới, hướng tới các mốc kỷ niệm trọng đại: kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, chúng tôi đánh giá cao sự lãnh đạo sáng suốt và kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tại đất nước Việt Nam anh em.

Chúng tôi tự hào về những thành quả tích cực mà Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được trong thực hiện công cuộc đổi mới. Năm 2026 sẽ ghi dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đặc biệt khi công cuộc đổi mới tròn 40 năm. Đây là những kinh nghiệm tham khảo quý giá trong việc chuyển đổi kinh tế của Cuba thúc đẩy.

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN)

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự đồng hành, ủng hộ quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Cuba trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong cuộc chiến đòi xóa bỏ lệnh cấm vận hơn sáu thập kỷ qua.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng Tư lệnh Fidel Castro, trên nền tảng tình đoàn kết keo sơn giữa nhân dân hai nước và di sản quý báu của các lãnh tụ Fidel Castro và Hồ Chí Minh, chúng tôi một lần nữa khẳng định ý chí tiếp tục đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và tình hữu nghị anh em giữa hai Đảng lên tầm cao mới.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên viết:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam đạt được thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và phồn vinh.

Chúng tôi tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng, củng cố và phát triển thể chế Nhà nước và xã hội phù hợp với yêu cầu của thời đại mới.