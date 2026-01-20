Phóng viên kiều bào góp sức lan tỏa tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(VTC News) -

Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các phóng viên kiều bào đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Huy Thắng, Tổng Biên tập báo Việt - Đức. (Ảnh: Phạm Hương)

Lần đầu tiên tham gia tác nghiệp tại một kỳ Đại hội Đảng, ông Nguyễn Huy Thắng, Tổng Biên tập báo Việt - Đức, bày tỏ xúc động và coi đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là động lực để nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác truyền thông phục vụ cộng đồng kiều bào tại Đức cũng như bạn đọc quốc tế thông qua các ấn phẩm báo Việt - Đức, kênh truyền hình Việt - Đức VDTV và các nền tảng truyền thông do ông phụ trách.

Theo ông Thắng, khác với những kỳ Đại hội trước, ông Thắng chỉ theo dõi qua báo chí và truyền hình trong nước, việc được trực tiếp tham dự trong đoàn báo chí quốc tế mang lại những trải nghiệm đặc biệt.

"Các tài liệu Đại hội được chuẩn bị ngắn gọn nhưng sâu sắc, toàn diện, cho thấy quá trình chuẩn bị công phu và thảo luận chặt chẽ về những vấn đề cốt lõi của đất nước", ông Thắng đánh giá.

Nhà báo Nguyễn Huy Thắng cho biết, ông mong muốn chuyển tải tới cộng đồng người Việt tại Đức những thông tin thiết thực, cụ thể, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, giúp bà con theo dõi sát sao và đầy đủ về Đại hội.

Ông Thắng nhận định, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của kiều bào, tạo điều kiện để đồng bào gắn bó hơn với quê hương.

Nhà báo Nguyễn Huy Thắng kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đưa ra những quyết sách mới, nhất là cơ chế thu hút nhân tài, nguồn lực kinh tế và trí tuệ của kiều bào, đặc biệt là thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

"Tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với những bước đột phá mạnh mẽ, góp phần đưa Việt Nam vững bước tiến lên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Thắng bày tỏ

Cùng chung cảm xúc lần đầu tham dự đưa tin về Đại hội Đảng, ông Nguyễn Bảo Long, đại diện Hội Truyền thông Việt - Mỹ, cho rằng đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh và mục tiêu mới.

Theo ông Long, tại phiên khai mạc, nhiều nội dung trọng tâm và điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội đã để lại ấn tượng sâu sắc, trong đó Báo cáo chính trị xác định 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.

"Tinh thần đột phá được nâng lên rất cao, tạo ấn tượng lớn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tôi mong muốn, mỗi người dân Việt Nam, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tự đề ra trách nhiệm và hành động thực hiện", ông Nguyễn Bảo Long nói.

Ông Long đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức của Trung tâm Báo chí Đại hội với hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; đường truyền Internet tốc độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp và đưa tin kịp thời.

Các đại biểu tại phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng, sáng 20/1. (Ảnh: TTXVN)

Cùng quan điểm, ông Vũ Hoàng Lân, đại diện kênh Phố Bolsa TV, cho rằng công tác bảo đảm an ninh được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc từ bên ngoài đến khu vực diễn ra Đại hội. Điều kiện cơ sở vật chất và kỹ thuật tại Trung tâm Báo chí Đại hội cũng được ông đánh giá cao, đáp ứng tốt yêu cầu thu thập và xử lý thông tin của phóng viên.

Với tư cách là một kiều bào theo dõi sát về Đại hội, ông Vũ Hoàng Lân cho biết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và dư luận quốc tế kỳ vọng Đại hội XIV sẽ lựa chọn được những cán bộ có đủ đức, đủ tài, lãnh đạo đất nước trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới tầm nhìn phát triển đến năm 2045.

