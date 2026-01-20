Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Thông điệp mạnh, hành động cao

Trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ nêu tầm nhìn mà phát đi thông điệp hành động mạnh mẽ, rõ ràng và quyết liệt.

Sáng 20/1, Đại hội XIV của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Theo các đại biểu, Đại hội XIV được tổ chức trong bối cảnh đất nước đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây không chỉ là thời điểm đặt ra những nhiệm vụ lớn lao mà còn là lúc khơi dậy mạnh mẽ niềm tin, khát vọng và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân hướng tới tương lai phát triển bền vững.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cho rằng: "Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường; trong nước, toàn hệ thống chính trị đang triển khai cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn". Chính điều đó đã tạo nên một khí thế mới - khí thế tự lực, tự cường, khát vọng vươn ra thế giới của dân tộc Việt Nam, phù hợp với tinh thần "kỷ nguyên mới" mà Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định".

Theo ông Thủy, một trong những điểm mới nổi bật, mang tính đột phá của Văn kiện Đại hội XIV là việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt, Văn kiện không chỉ dừng ở định hướng mà còn nhấn mạnh yêu cầu hành động rõ ràng: nói đi đôi với làm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả thực thi.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ sự tâm đắc với cách tiếp cận mới này, Đại biểu Nguyễn Đình Việt (tỉnh Sơn La) cho rằng: "Đại hội lần này rất đặc biệt khi trong các văn kiện Đại hội có chương trình hành động Nghị quyết của Đại hội. Trong đó, tiếp tục khẳng định 3 đột phá chiến lược. Một là xây dựng thể chế, hai là phát triển nguồn nhân lực và ba là phát triển về hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Đặc biệt, tôi vui mừng, phấn khởi khi tỉnh Sơn La có trong chương trình hành động".

Theo đại biểu, việc cụ thể hóa các đột phá này ngay trong chương trình hành động tạo nhằm điều kiện để các địa phương chủ động, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng vùng, từng địa phương.

Cùng chung nhận định, Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đánh giá Văn kiện Đại hội XIV đã xác định rõ những định hướng chiến lược lớn nhằm đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Văn kiện không chỉ mang tính định hướng mà còn như một lời hiệu triệu, đòi hỏi mỗi địa phương phải chủ động suy nghĩ, hành động cụ thể để cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Từ tinh thần đó, tỉnh Tây Ninh xác định triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh một cách khách quan, khoa học; tăng cường kết nối nội tỉnh, liên vùng để tạo động lực phát triển và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đồng thời, địa phương thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược.

"Chú trọng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực; đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, Tây Ninh tập trung huy động mọi nguồn lực cho các dự án động lực, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững", đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Việc trình bày đồng bộ, thống nhất các văn kiện Đại hội XIV - từ Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội đến Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng - đã thể hiện bước tiến quan trọng trong tư duy hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng.

Sự kết nối chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược và chương trình hành động cụ thể không chỉ làm cho Văn kiện ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ mà quan trọng hơn là dễ triển khai trong thực tiễn. Đây chính là nền tảng để biến khát vọng phát triển thành hành động quyết liệt, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin vững chắc và quyết tâm cao độ.