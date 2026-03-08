+
Tranh cãi gói thầu 35.000 tỷ đồng dưới thời Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt
(VTC News) -
Gói thầu xây dựng nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá gần 35.000 tỷ đồng đã gây nhiều tranh cãi trong thời kỳ ông Vũ Thế Phiệt làm Chủ tịch ACV.
Hồng Thắm
13:37 08/03/2026
Vì sao chiến hạm phòng không Anh khó chống UAV và tên lửa Iran?
13:15 08/03/2026
Quân sự
ASUS V501 Series - máy tính để bàn nhỏ gọn, hiệu năng cao
13:09 08/03/2026
Sản phẩm
Tuyển sinh trường công an 2026: Cận trên 3 độ sẽ bị loại ngay từ vòng sơ tuyển
13:03 08/03/2026
Tuyển sinh
Trở về sau 3 năm đi làm xa, người đàn ông tá hỏa vì nhà thành 'tổ chim khổng lồ'
13:00 08/03/2026
Chuyện bốn phương
Tùng Dương đu dây, hát nhạc remix 'quẩy' cùng hàng nghìn khán giả
12:50 08/03/2026
Ca Nhạc
Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên
12:49 08/03/2026
Chính trị
Chủ quan nghĩ cảm cúm thông thường, cụ bà 83 tuổi phải thở máy cấp cứu
12:22 08/03/2026
Tin tức
Xe khách chở quá 19 người, bị phạt hơn 140 triệu đồng
12:20 08/03/2026
Tin nóng
Kỳ thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an dự kiến vào ngày 21/6
12:10 08/03/2026
Tin tức - Sự kiện
3.000 người đồng diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày 8/3
12:06 08/03/2026
Đời sống
Bất động sản vịnh biển, phân khúc hút nhà đầu tư
12:01 08/03/2026
Bất động sản
Mỹ đưa thi hài binh sĩ tử nạn trong đợt phản công của Iran về nước
12:00 08/03/2026
Thời sự quốc tế
Điểm mới trong tuyển sinh khối trường quân đội năm 2026
11:55 08/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Sập la phông kho hàng công ty tại TP.HCM, 4 người thương vong
11:54 08/03/2026
Tin nóng
Sốt cao, uể oải tưởng cảm cúm, người phụ nữ suýt chết vì 'sát thủ' não mô cầu
11:37 08/03/2026
Tin tức
Đặc khu Trường Sa bầu cử sớm ở 20 khu vực
11:34 08/03/2026
Chính trị
Bất chấp rào chắn, nhóm thanh niên chở 3 lao xe tốc độ cao để 'thông chốt'
11:23 08/03/2026
Bản tin 113
Đau đầu suốt 2 năm, cô gái 20 tuổi đi khám phát hiện bệnh hiếm gặp
10:58 08/03/2026
Tin tức
Israel lần đầu tấn công kho dầu của Iran
10:55 08/03/2026
Thời sự quốc tế
Chuyện tình Hòa Minzy và câu trả lời cho món quà phụ nữ cần nhất ngày 8/3
10:50 08/03/2026
Ý kiến
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới
10:36 08/03/2026
Thời tiết
Patriot đánh chặn thất bại tên lửa Iran, căn cứ Mỹ thiệt hại chưa từng có
10:35 08/03/2026
Quân sự
Nghìn học sinh đến ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp lớn nhất năm
10:35 08/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Loạt khoảnh khắc Đại úy Văn Cương chăm sóc Hòa Minzy 'tình bể tình' gây sốt
10:23 08/03/2026
Sao Việt
Quảng Ninh lập Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do quy mô hơn 26.000 ha
10:14 08/03/2026
Đầu Tư
Iran tiếp tục không kích mục tiêu Mỹ ở khu vực sau tuyên bố ngừng tấn công
10:09 08/03/2026
Thời sự quốc tế
Tổng thống Putin chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
10:03 08/03/2026
Thế giới
Start talk: Phụ nữ làm CEO, áp lực gấp đôi hay cơ hội gấp bội?
10:00 08/03/2026
Podcast VTC News
Cháy kho hàng ở Đồng Nai, người dân hốt hoảng tháo chạy
09:59 08/03/2026
Phòng chống cháy nổ