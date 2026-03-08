Đóng

Tranh cãi gói thầu 35.000 tỷ đồng dưới thời Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt

(VTC News) -

Gói thầu xây dựng nhà ga hành khách sân bay Long Thành trị giá gần 35.000 tỷ đồng đã gây nhiều tranh cãi trong thời kỳ ông Vũ Thế Phiệt làm Chủ tịch ACV.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới