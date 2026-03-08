Chuyện tình Hòa Minzy và câu trả lời cho món quà phụ nữ cần nhất ngày 8/3

(VTC News) -

Trưa 7/3, ca sĩ Hòa Minzy công khai người yêu trên Facebook. Hình ảnh của cặp đôi được đăng kín các mặt báo và trang mạng xã hội showbiz.

Thông tin này trở thành tâm điểm sự chú ý của dư luận: chủ đề tình yêu đời tư; nữ nghệ sĩ tên tuổi có nhiều bài hit; nửa kia là quân nhân, sở hữu gương mặt phúc hậu. Mọi thứ xuất hiện đúng thời điểm cận kề ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Bài đăng nhanh chóng thu hút 1,3 triệu lượt yêu thích, hàng trăm nghìn lượt chia sẻ chỉ sau 19 giờ đồng hồ. Người hâm mộ lẫn người hiếu kỳ đổ xô vào bài đăng của Hòa Minzy. Không ít người còn ví nữ ca sĩ là người phụ nữ được chúc mừng hạnh phúc nhiều nhất vào ngày 8/3 năm nay.

Cô ca sĩ từng lận đận chuyện tình duyên, yêu và có con riêng với thiếu gia ở miền Tây. Mối tình 5 năm của cô không đi đến được điểm kết viên mãn. Giờ đây, Hòa Minzy hạnh phúc bên bạn đời là người lính giản dị, như cách cô chia sẻ: "Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn".

Có thể món quà 8/3 của cô năm nay sẽ không còn là những thứ xa xỉ như trước. Người đàn ông bên cạnh cô không phải thiếu gia, nhưng có lẽ chính lúc này, cô lại hạnh phúc hơn rất nhiều.

Hoa sẽ héo, nến nào cũng tàn, rượu nào rồi cũng cạn. Quà cáp luôn có hạn, chỉ có người sẵn sàng đi cùng mình sướng, khổ, buồn, vui cuộc đời mới là còn mãi.

Nếu được hỏi phụ nữ thích gì nhất vào ngày 8/3 thì tôi tin chắc rằng câu trả lời rất giản dị - họ mong người đàn ông của mình hiểu, yêu thương, quan tâm mình thêm một chút.

Hình ảnh tình cảm của Hòa Minzy bên người yêu.

Quá to hay quà nhỏ, hoa cả lẵng hay chỉ một bông đều, túi xách hàng hiệu hay chiếc túi bình thường.... tất cả chỉ là phương tiện để minh chứng sự quan tâm. Người phụ nữ hạnh phúc nhất không phải khi nhận được món quà kim tiền, giá trị nhiều con số 0, mà là cảm nhận mình đang ở bên một người đàn ông ấm áp, quan tâm chân thành và tử tế.

Trong bài đăng của mình, Hòa Minzy cũng cảm ơn người yêu hiện tại - "vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào".

Ngày 8/3, người đàn ông đó không chỉ tặng quà Hòa Minzy, mà còn đem đến hạnh phúc cho gia đình cô. Cả nhà đều biết cô và con mình có một chỗ dựa vững chãi để cùng nhau đi tiếp chặng đường đời dài sau này.

Sau những năm tháng đi qua đủ ánh đèn sân khấu, lời khen, tiếng chê của showbiz và những đổ vỡ trong tình yêu, điều khiến người ta thấy ấm lòng nhất có lẽ chỉ là một nơi để trở về. Một người đợi mình sau mỗi đêm diễn ồn ã.

Điều này chẳng phải thật đáng trân quý hơn mọi món quà vật chất nào khác sao?

Đời sống ngoài kia vốn nhiều gai góc. Chúng ta bươn chải, tranh đấu mỗi ngày. Nhưng rồi khi về nhà, điều quý nhất vẫn là có một người để ngồi cạnh.

Năm nay, ngày 8/3 lại đúng dịp Chủ nhật, ngoài quà ra, cánh mày râu có lẽ nên chuẩn bị một bữa cơm ngon cho người phụ nữ của mình. Rồi các anh cùng chị chọn ngả lưng ra ghế sofa nằm dài xem bộ phim mình thích, hoặc với tay lấy quyển sách đang đọc dở. Lúc người phụ nữ thiếp đi, anh hãy đắp chăn cho họ, để lúc tỉnh dậy mơ màng cảm thấy mình được trân trọng biết bao.

Tôi vẫn thường ví von rằng, đời người có lẽ chỉ gói gọn khoảng 80 năm. Trừ đi những lúc còn thơ dại hay khi đã quá già yếu thì chỉ còn lại 60 năm, đi qua 60 lần ngày 8/3 giống như vậy. Suy cho cùng, chúng ta cũng chẳng cầm hết, mang vác được nhiều quà như vậy.

Thứ nên mang theo nhất là một bàn tay nắm chặt đi cùng mình.

Câu chuyện của Hòa Minzy, ở một góc nào đó, nhắc đàn ông rằng quà đắt hay rẻ không phải điều quan trọng nhất. Điều phụ nữ cần vẫn luôn là sự quan tâm chân thành, sự tử tế và thấu hiểu từ người bên cạnh.

Là người đàn ông, tôi xin cảm ơn Hòa Minzy vì những điều tốt đẹp trên và xin chúc cô hạnh phúc bền lâu. Nhân ngày 8/3 cũng xin chúc phái đẹp luôn có một người bạn đồng hành vững chắc trong cuộc đời - một người biết tặng quà không phải vì bị nhắc, mà vì thật lòng muốn làm điều đó.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.