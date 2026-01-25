3 người chết trên đường ở Quảng Trị: Khởi tố vụ án

(VTC News) -

Liên quan đến vụ 3 người chết trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới, Quảng Trị), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ 3 người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới.

Đồng thời, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố đối với 4 bị can liên quan. Danh tính những người bị khởi tố chưa được tiết lộ.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Trị, khoảng 0h30 ngày 25/1, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), người dân phát hiện 3 người chết tại chỗ, 2 người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị cử các đơn vị liên quan có mặt ngay tại hiện trường để phối hợp đưa người bị nạn đi cấp cứu; đồng thời điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc.

Theo điều tra, xác minh ban đầu, khoảng thời gian trên một nhóm thanh niên ở xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) vào phường Đồng Hới để chơi, sau đó rủ thêm khoảng 11 người khác, đi 5 xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp. Khi đến địa điểm thuộc tổ dân phố Hà Dương (phường Đồng Hới) nhóm thanh thiếu niên này lái xe chạy ẩu va chạm với nhau dẫn đến tai nạn.

Vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ gồm: H.Đ.T.A. (SN 2008, trú tổ dân phố 9 phường Đồng Thuận); N.M.T. (SN 2010, trú thôn Quyết Thắng) và N.G.B. (SN 2010, trú thôn Thanh Xuân) cùng xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị).

Hai người bị thương đang cấp cứu ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới gồm: L.D.T. (SN 2009) và L.A.T. (SN 2011), cùng trú thôn Tiền Phong (xã Bắc Trạch).

Cách đây gần 20 ngày, Công an xã Phú Trạch (Quảng Trị) cũng nhận tin báo của anh Phạm Tiến S. (SN 1991, trú thôn Đông Cảng, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) là cán bộ Trạm thu phí Tasco Quảng Bình (tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) về việc phát hiện thi thể tử vong tại Km604+900, quốc lộ 1.

Công an xã Phú Trạch báo cáo vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị nắm, chủ trì xác minh làm rõ và trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua rà soát camera, cơ quan công an bước đầu xác định xe tải gắn biển kiểm soát UN-1472, kéo theo rơ móc gắn biển kiểm soát UN-2497 chở quặng sắt do ông N.T.L (SN 1987, trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) lái có liên quan đến vụ việc trên.