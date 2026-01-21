Danh tính 3 người trên xe máy không chấp hành hiệu lệnh, tông trọng thương CSGT

(VTC News) -

Thượng uý CSGT Quảng Trị bị xe máy 'kẹp' 3 tông trọng thương lúc làm nhiệm vụ

Liên quan vụ xe máy chở ba tông trọng thương CSGT, UBND xã Tuyên Sơn (Quảng Trị) cho biết, theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, 3 thanh thiếu niên trên xe máy gồm người cầm lái là Hoàng Gia B. (sinh năm 2010, trú tỉnh Hà Tĩnh), hai người ngồi phía sau là Phan Trọng B. (sinh năm 2009, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Kim Ch. (sinh năm 2010, ngụ tại tỉnh Quảng Trị).

Khoảng 15h12, Hoàng Gia B. dùng xe máy mang biển kiểm soát 38AA-293.93 chở Phan Trọng C. và Nguyễn Kim C. trên tuyến đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km851, đoạn qua thôn Tân Ấp (xã Tuyên Sơn), họ gặp tổ tuần tra, kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị gồm 5 cán bộ, do Đại úy Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng.

3 thanh thiếu niên đi xe máy không chấp hành hiệu lệnh, tông trực diện làm Thượng uý Phan Lâm Phương trọng thương. (Ảnh cắt từ clip)

Phát hiện xe máy có dấu hiệu vi phạm luật giao thông, Thượng úy Phan Lâm Phương (cán bộ thuộc tổ công tác) ra hiệu lệnh dừng, nhưng chiếc xe máy không dừng mà tông trực diện làm Thượng úy Phương bị hất văng xuống lề đường bên trái.

Cú tông mạnh khiến anh gãy chân trái và xương chậu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Nhóm thanh thiếu niên trên xe máy bị sây sát nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đến đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông, đồng thời báo cơ quan liên quan để giải quyết.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra cách đây chưa lâu tại Đà Nẵng. Khoảng 22h ngày 20/12/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường 33, khối phố Thanh Quýt 2, phường An Thắng, Tổ C7 – 911 Công an TP Đà Nẵng phát hiện một số thanh thiếu niên lái mô tô lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Khi có hiệu lệnh dừng xe, Phan Sỹ Thông (18 tuổi, trú phường An Thắng) không chấp hành mà lái xe máy tông thẳng vào tổ công tác khiến anh Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) bị đa chấn thương, gãy chân. Phan Sỹ Thông bị khống chế, bắt giữ, phương tiện vi phạm bị tạm giữ.