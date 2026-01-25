Phát hiện 3 người tử vong trên đường cùng dao, bình xịt hơi cay

(VTC News) -

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra, làm rõ vụ việc khiến 3 người tử vong trên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 25/1, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), người dân phát hiện 3 người chết tại chỗ, 1 người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường nơi phát hiện 3 người tử vong trên đường, 1 người khác bị thương và nhiều vật dụng nghi có liên quan như dao, bình xịt hơi cay, xe máy. (Ảnh: CTV)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vật dụng nghi liên quan vụ việc như bình xịt hơi cay, dao, vỏ chai bia; 1 xe máy bị hư hỏng phần đầu. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Cách đây gần 20 ngày, Công an xã Phú Trạch (Quảng Trị) cũng nhận tin báo của anh Phạm Tiến S. (SN 1991, trú thôn Đông Cảng, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) là cán bộ Trạm thu phí Tasco Quảng Bình (tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) về việc phát hiện thi thể tử vong tại Km604+900, quốc lộ 1.

Công an xã Phú Trạch báo cáo vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị nắm, chủ trì xác minh làm rõ và trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua rà soát camera, cơ quan công an bước đầu xác định xe tải gắn biển kiểm soát UN-1472, kéo theo rơ móc gắn biển kiểm soát UN-2497 chở quặng sắt do ông N.T.L (SN 1987, trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) điều khiển có liên quan đến vụ việc trên. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục chủ trì xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc.

Trước đó, trưa 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thực hiện khám nghiệm xong hiện trường vụ việc một cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm làm đẹp, nghi do treo cổ tự tử.

Vụ việc được phát hiện trong sáng 22/1 tại tiệm phun xăm V.H. ở số 09A Phạm Vấn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân được xác định là N.T.V.A. (SN 1994; ngụ ở huyện Như Thanh cũ, tỉnh Thanh Hóa).