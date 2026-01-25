Đình Bắc đá chính 2 trận là vua phá lưới U23 châu Á, AFC khen 'điểm sáng rực rỡ'

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố Nguyễn Đình Bắc là vua phá lưới của giải U23 châu Á 2026 (AFC U23 Asian Cup 2026). Tiền đạo mang số áo 7 ghi 4 bàn và có 2 pha kiến tạo, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng.

Ngoài Đình Bắc, có 3 cầu thủ khác cũng ghi được 4 bàn là Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản), Leonardo Shahin (U23 Lebanon) và Ali Azaizeh (U23 Jordan). Tuy nhiên, tuyển thủ U23 Việt Nam dẫn đầu nhờ hơn số pha kiến tạo.

Dù không vượt qua được Đình Bắc về số bàn thắng, Sato giành giải cầu thủ xuất sắc nhất.

Đình Bắc là vua phá lưới giải U23 châu Á 2026.

"Điều khiến màn trình diễn của Đình Bắc trở nên đáng nể hơn là việc tiền đạo này chỉ đá chính hai trong tổng số sáu trận của U23 Việt Nam", Liên đoàn bóng đá châu Á mô tả thành tích của Đình Bắc. Cầu thủ này đá chính ở trận ra quân, ghi bàn mở tỷ số giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan với tỷ số 2-0.

Tuy nhiên, từ trận thứ hai, Đình Bắc chỉ vào sân từ ghế dự bị do vấn đề thể lực và chấn thương. Anh trở thành phương án thay người đặc biệt hiệu quả trong hiệp 2 của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bàn thắng thứ 2 của Đình Bắc là cú sút tung lưới U23 Ả Rập Xê Út, giúp U23 Việt Nam thắng 1-0 để đứng đầu bảng A.

Chạm trán U23 UAE ở vòng tứ kết, Đình Bắc cũng ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị. Anh lập công bằng cú đánh đầu ngược ngoạn mục khiến thủ môn đối phương không kịp trở tay. Đây cũng là trận đấu mà Đình Bắc phải nén đau ra sân.

Trong trận đấu với U23 Hàn Quốc, Đình Bắc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú đá phạt đẹp mắt. Trong trận đấu này, tiền đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, sau đó nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi thô bạo. U23 Việt Nam vẫn thắng U23 Hàn Quốc ở loạt luân lưu 11m.

"Dù không thể tham gia loạt sút luân lưu do nhận thẻ đỏ ở những phút cuối thời gian thi đấu chính thức, tiền đạo này vẫn là một trong những điểm sáng rực rỡ nhất với những màn trình diễn thăng hoa", AFC nhận xét về Đình Bắc.