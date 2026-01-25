(VTC News) -

Máy rửa bát ngày càng trở thành trợ thủ đắc lực trong nhiều gia đình nhờ khả năng làm sạch hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Chỉ với một nút bấm, bát đĩa có thể được rửa sạch sẽ và khô ráo. Tuy nhiên, không ít người có thói quen cho “mọi thứ” vào máy rửa bát mà không phân biệt chất liệu hay công năng sử dụng. Trên thực tế, có nhiều món đồ nếu cho vào máy rửa bát không những không sạch hơn mà còn dễ bị hư hỏng, biến dạng, thậm chí ảnh hưởng đến độ bền của chính chiếc máy.

Những món đồ không nên cho vào máy rửa bát

Hiểu rõ những vật dụng không nên cho vào máy rửa bát sẽ giúp bạn sử dụng thiết bị này an toàn, hiệu quả và lâu dài hơn.

Máy rửa bát hoạt động dựa trên nước nóng, áp lực nước mạnh và chất tẩy rửa chuyên dụng. Sự kết hợp này rất hiệu quả với bát đĩa thông thường, nhưng lại không “thân thiện” với một số chất liệu nhạy cảm. Nhiệt độ cao, môi trường ẩm ướt kéo dài và hóa chất tẩy rửa có thể làm biến đổi cấu trúc vật liệu, gây ăn mòn, nứt vỡ hoặc giảm chất lượng sử dụng của đồ dùng nhà bếp.

Sau đây là những món đồ không nên cho vào máy rửa bát:

Phân loại đồ trước khi rửa không chỉ giúp bảo vệ vật dụng mà còn giúp máy hoạt động ổn định, tránh hỏng hóc không đáng có. (Ảnh: SimplyRecipes)

Dao kéo sắc bén

Dao là một trong những vật dụng được khuyến cáo không nên cho vào máy rửa bát. Lý do đầu tiên là nhiệt độ cao và chất tẩy rửa mạnh có thể làm lưỡi dao nhanh cùn hơn so với rửa tay thông thường. Ngoài ra, nước và hơi ẩm kéo dài dễ khiến dao, đặc biệt là dao thép carbon, bị gỉ sét.

Không chỉ ảnh hưởng đến dao, việc cho dao sắc vào máy rửa bát còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xếp hoặc lấy đồ ra khỏi máy. Dao có thể trượt khỏi khay, gây trầy xước các vật dụng khác hoặc gây thương tích cho người sử dụng.

Chảo chống dính

Chảo chống dính rất nhạy cảm với nhiệt độ cao và hóa chất. Dù nhiều nhà sản xuất ghi chú “có thể rửa bằng máy”, nhưng thực tế việc rửa thường xuyên trong máy rửa bát sẽ làm lớp chống dính xuống cấp nhanh chóng.

Chất tẩy rửa mạnh và áp lực nước có thể làm bong tróc hoặc mài mòn lớp phủ, khiến chảo mất khả năng chống dính và không còn an toàn khi sử dụng lâu dài. Để kéo dài tuổi thọ chảo, cách tốt nhất vẫn là rửa bằng tay với miếng rửa mềm và nước ấm.

Đồ gỗ và tre

Các vật dụng làm từ gỗ hoặc tre như thớt, muỗng, đũa, vá gỗ không nên cho vào máy rửa bát. Gỗ là vật liệu tự nhiên, dễ hút nước và nhạy cảm với nhiệt độ cao.

Khi bị ngâm trong môi trường nước nóng và ẩm lâu, đồ gỗ có thể bị cong vênh, nứt nẻ hoặc tách lớp. Ngoài ra, máy rửa bát có thể làm trôi lớp dầu bảo vệ tự nhiên trên bề mặt gỗ, khiến đồ dùng nhanh xuống cấp và dễ bám mùi.

Đồ nhựa kém chịu nhiệt

Không phải tất cả đồ nhựa đều an toàn khi cho vào máy rửa bát. Những sản phẩm nhựa mỏng, không có ký hiệu chịu nhiệt hoặc không được ghi “dishwasher safe” rất dễ bị biến dạng dưới tác động của nước nóng.

Đồ nhựa bị méo mó không chỉ mất thẩm mỹ mà còn có thể giải phóng các chất không mong muốn khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Đặc biệt, các hộp nhựa đựng thực phẩm kém chất lượng có thể trở nên giòn, nứt hoặc ám mùi sau nhiều lần rửa máy.

Đồ pha lê và thủy tinh mỏng

Pha lê và các loại thủy tinh mỏng, cao cấp thường rất đẹp nhưng cũng rất “mong manh”. Áp lực nước mạnh và sự va chạm trong quá trình rửa có thể khiến chúng bị sứt mẻ hoặc nứt vỡ.

Ngoài ra, nhiệt độ cao và chất tẩy rửa mạnh có thể làm pha lê bị mờ đục, mất độ trong suốt và sáng bóng vốn có. Với những món đồ có giá trị hoặc mang tính trang trí cao, rửa tay nhẹ nhàng vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Nồi, chảo bằng nhôm

Nhôm là kim loại dễ phản ứng với hóa chất tẩy rửa. Khi cho nồi, chảo nhôm vào máy rửa bát, bề mặt nhôm có thể bị xỉn màu, xuất hiện các vết ố hoặc ăn mòn.

Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn làm giảm tuổi thọ của dụng cụ. Với đồ nhôm, việc rửa bằng tay với nước ấm và xà phòng nhẹ sẽ giúp giữ được vẻ ngoài và chất lượng lâu hơn.

Đồ có trang trí vẽ tay hoặc viền mạ

Những chiếc bát, đĩa có hoa văn vẽ tay hoặc viền mạ vàng, bạc thường không phù hợp với máy rửa bát. Nhiệt độ cao và chất tẩy rửa mạnh có thể làm phai màu, bong tróc hoặc mất đi lớp trang trí tinh xảo.

Dù ban đầu sự thay đổi có thể không rõ rệt, nhưng sau nhiều lần rửa máy, hoa văn sẽ mờ dần, làm mất giá trị thẩm mỹ của sản phẩm.

Dụng cụ bằng đồng và gang

Đồ dùng bằng đồng hoặc gang, như nồi gang, chảo gang, tuyệt đối không nên cho vào máy rửa bát. Máy rửa bát có thể làm mất lớp dầu bảo vệ tự nhiên của gang, khiến bề mặt dễ bị gỉ và giảm khả năng chống dính.Với đồ đồng, hóa chất trong chất tẩy rửa có thể gây xỉn màu hoặc ăn mòn bề mặt. Những vật dụng này cần được vệ sinh theo cách riêng để duy trì chất lượng và độ bền.

Những lưu ý để sử dụng máy rửa bát hiệu quả

Để tận dụng tối đa lợi ích của máy rửa bát, người dùng nên đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất và chú ý đến ký hiệu trên từng vật dụng. Không nên cho máy hoạt động quá tải và cần sắp xếp đồ hợp lý để tránh va chạm.

Việc phân loại đồ dùng – cái nào rửa máy, cái nào rửa tay – không chỉ giúp bảo vệ vật dụng mà còn giúp máy rửa bát hoạt động ổn định, bền bỉ hơn theo thời gian.