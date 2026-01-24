Truyền thông quốc tế đánh giá cao tầm nhìn, sự đồng thuận tại Đại hội XIV

Các đánh giá khẳng định, Đại hội XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn, sự đồng thuận cao và quyết tâm hành động mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo AFP, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư là minh chứng rõ ràng của sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, qua đó bảo đảm tính ổn định và kế thừa trong công tác lãnh đạo đất nước.

Trong khi đó, Bloomberg và AP đánh giá dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đang tiến hành một đợt cải cách hành chính - kinh tế có quy mô sâu rộng nhất kể từ thời kỳ Đổi mới, phản ánh quyết tâm chính trị cao trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế.

Truyền thông Thái Lan cũng theo dõi sát và đưa tin đậm nét về Đại hội XIV của Đảng, qua đó nêu bật vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong khu vực. Báo Thaipublica đánh giá sự kiện là một “bước ngoặt chiến lược”, đánh dấu sự chuyển dịch rõ rệt từ mô hình tăng trưởng dựa vào tốc độ sang mô hình phát triển chú trọng chất lượng, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và chuyển đổi số.

Theo bài viết, điểm nổi bật của Đại hội XIV của Đảng là chương trình hành động cụ thể, gắn với cơ chế trách nhiệm rõ ràng, thể hiện tinh thần “biến mục tiêu thành hành động”.

Truyền thông Thái Lan nhấn mạnh vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong khu vực

Báo L’Humanité (Nhân đạo) của Pháp thì cho rằng, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đồng thời đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho giai đoạn 2026-2030, với trọng tâm là tự chủ chiến lược, đổi mới sáng tạo và nâng cao vai trò của con người trong tiến trình phát triển.

Báo Pháp nhấn mạnh những mục tiêu tham vọng của Việt Nam

Nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu quốc tế cũng bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng phát triển của Việt Nam sau Đại hội XIV của Đảng.

Ông Alex Hambly, Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund nhận định: “Theo tôi, chưa bao giờ có thời điểm nào thuận lợi hơn để xem xét đầu tư vào Việt Nam. Điều này vốn đã được nhắc đến từ lâu, nhưng điều khiến chúng tôi đặc biệt lạc quan hiện nay là những bước đi cụ thể và quyết đoán của ban lãnh đạo Việt Nam nhằm biến tiềm năng đó thành hiện thực. Tôi tin rằng Việt Nam đang nổi lên như một ngôi sao mới của châu Á và có vị thế rất tốt để trở thành con hổ châu Á tiếp theo”.

Tiến sĩ Anatoly Socolov, Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga nhấn mạnh các văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã xác lập rõ tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, với những định hướng xuyên suốt nhằm củng cố đoàn kết và niềm tin xã hội, tăng cường kỷ cương gắn với đột phá và đặt con người - tri thức ở vị trí trung tâm của tiến trình phát triển.

Ông khẳng định: “Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược, qua đó giữ vững ổn định chính trị – xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế năng động, từng bước nâng cao đời sống nhân dân và không ngừng củng cố vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Những thành tựu này là minh chứng thuyết phục cho ưu thế và sức sống bền bỉ của con đường xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam lựa chọn.

Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV cũng được kỳ vọng sẽ mang lại những kinh nghiệm có giá trị đối với các quốc gia đang phát triển trong quá trình tìm kiếm mô hình và lộ trình phát triển phù hợp với điều kiện và bản sắc dân tộc”.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu cao cấp Veeramalla Anjaiah tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (Indonesia) cho rằng việc Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình và đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 phản ánh một lộ trình phát triển đầy tham vọng nhưng có cơ sở vững chắc:

“Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đánh giá chặng đường phát triển trong 5 năm qua, mà còn xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho 5 năm tiếp theo, đồng thời định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21. Những định hướng chiến lược được đề ra sau Đại hội sẽ là bệ phóng quan trọng, tạo nền tảng để Việt Nam thực hiện các mục tiêu chiến lược trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng được nhìn nhận là thời điểm khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển và ý chí vươn lên của toàn dân tộc. Phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” được xác định là thông điệp xuyên suốt, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc biến mục tiêu thành hành động, biến thách thức toàn cầu thành cơ hội phát triển.