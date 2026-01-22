Đảng và Nhà nước đặt tin tưởng, trách nhiệm cao hơn với công tác đối ngoại

Sáng 22/1, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại sứ Đặng Minh Khôi, đại biểu đoàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã có những chia sẻ về Đại hội và ý nghĩa của việc Đảng nâng tầm vai trò của công tác đối ngoại.

- Là đại biểu dự Đại hội, ông có cảm nhận thế nào về bầu không khí của Đại hội XIV của Đảng lần này - một bước ngoặt rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc?

Cá nhân tôi cũng như tất cả các đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng lần này đều hết sức vinh dự, tự hào và phấn khởi. Vinh dự bởi chúng tôi được tham dự một kỳ Đại hội có thể nói là mang tính lịch sử. Đó là thời điểm then chốt của đất nước và Đại hội sẽ bầu ra một ban lãnh đạo mới để lãnh đạo đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại sứ Đặng Minh Khôi, đại biểu đoàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao. (Ảnh: TTXVN)

Lần này, Đại hội diễn ra đúng vào thời điểm đất nước có nhiều thành tựu nổi bật về tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng. Thế và lực đất nước cũng đã khác. Các văn kiện Đại hội Đảng lần này đã đi sâu, bàn kỹ về những phương hướng, phương châm lớn để đưa đất nước phát triển nhanh và mạnh trong thời gian tới. Đây là điều chúng tôi hết sức vinh dự và tự hào.

Cảm nhận thứ hai của cá nhân tôi cũng như các đại biểu khác là rất tin tưởng vào đường lối của Đảng. Lần này, chúng ta không chỉ nhìn lại quá trình phát triển của đất nước, nhìn lại 40 năm đổi mới, mà còn định hướng đến cả 100 năm sau. Trong các văn kiện, Báo cáo chính trị, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã trình bày điều này.

Chúng ta tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ, những mục tiêu mà Đại hội XIV đề ra. Đây là cảm nhận chung của cá nhân tôi và cũng như tất cả các đại biểu khác.

- Theo tinh thần của Đại hội XIV, đối ngoại sẽ giữ nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" cùng quốc phòng, an ninh thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Đại biểu đánh giá như thế nào về nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên" này?

Từ khi thành lập nước đến nay, Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng công tác đối ngoại. Công tác đối ngoại trong tất cả các kỳ Đại hội Đảng đều được đặt vào vị trí hết sức xứng đáng. Và thực sự là trong 80 năm qua, đặc biệt là trong những năm gần đây, đối ngoại đóng góp rất lớn vào sự phát triển của đất nước.

Trước hết, nếu chúng ta nhìn lại vào thời kỳ mới xây dựng đất nước thì Chủ tịch Hồ Chí Minh là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên. Lúc đó, đất nước ta hết sức khó khăn. Đối ngoại khi đó, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đạt được những thành quả hết sức quan trọng để đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn trong giai đoạn đầu tiên. Đối ngoại cũng tham gia vào việc ký kết những hiệp định quan trọng đối với đất nước như Hiệp định Geneva năm 1954, Hiệp định Paris năm 1973, cũng như trong quá trình chúng ta phá thế bao vây cấm vận để đưa đất nước phát triển.

Đặc biệt, trong 40 năm đổi mới, đối ngoại cùng tất cả các ngành đã mở đường để nước ta phát triển. Trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt Đại hội lần này, nhiệm vụ hết sức quan trọng của đối ngoại đặt ra là đảm bảo một môi trường hòa bình, ổn định để đất nước tập trung vào phát triển. Trong dự thảo báo cáo của Đại hội XIV, các nghị quyết cũng như Báo cáo chính trị do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đặt ngang hàng với an ninh và quốc phòng là những nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên". Chúng tôi rất tâm đắc với những chủ trương, quyết sách lớn này của Đảng và Nhà nước.

Và đối với cán bộ làm công tác đối ngoại, nhiệm vụ đặt ra những yêu cầu rất lớn, trách nhiệm rất cao, làm sao phải làm thật tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giao phó.

Theo tôi, trước hết là công tác tổ chức cán bộ làm công tác đối ngoại của Bộ Ngoại giao, phải xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới.

Thứ hai, hiện nay bối cảnh thế giới và khu vực biến động rất nhanh. Trong những ngày gần đây, chúng ta chứng kiến các diễn biến hết sức nhanh chóng và phức tạp. Nhiều lần chúng ta đánh giá tình hình thế giới là diễn biến nhanh và phức tạp, nhưng thực tế cho thấy mức độ khó lường ngày càng cao, với nhiều yếu tố không thể dự đoán trước.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đối ngoại đặt ra yêu cầu phải nhận định, đánh giá chính xác tình hình thế giới và khu vực để tham mưu, kiến nghị với Bộ Chính trị và Trung ương Đảng trong việc chỉ đạo công tác đối ngoại, qua đó bảo đảm sự phát triển của đất nước đi đúng hướng, trong một môi trường thuận lợi. Đây là một thách thức rất lớn.

Thứ ba, để phát triển nhanh trong thời gian tới, nhất là bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, công tác đối ngoại phải khơi dậy và huy động nguồn lực từ bên ngoài, tất nhiên trên cơ sở lấy nguồn lực nội tại là chính, nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh rất rõ trong Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng rằng hạnh phúc của người dân là yêu cầu cao nhất. Muốn người dân ấm no, hạnh phúc thì kinh tế phải phát triển, khoa học-công nghệ phải đột phá và đi đầu. Vì vậy, nhiệm vụ của ngành đối ngoại trong những lĩnh vực rất mới, biến đổi nhanh hiện nay được đặt ra ở mức hết sức cao và có ý nghĩa quan trọng.

Thứ tư, ngành đối ngoại cần làm tốt quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn và các đối tác truyền thống. Trong công tác đối ngoại, yếu tố quan trọng nhất là xây dựng được sự tin cậy và thúc đẩy trao đổi thực chất với các đối tác. Nhìn lại tình hình thế giới hiện nay có thể thấy vai trò của lãnh đạo cấp cao, vai trò của các nguyên thủ quốc gia là hết sức quan trọng. Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng và Nhà nước, Bộ Ngoại giao cần chú trọng hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, kiến nghị, qua đó tăng cường thúc đẩy quan hệ với tất cả các nước.

Thứ năm, ngoại giao phục vụ phát triển đã được nêu trong nhiều kỳ Đại hội, nhưng Đại hội lần này nhấn mạnh việc đẩy mạnh hơn nữa công tác về khoa học công nghệ. Tổng Bí thư đã nhấn mạnh đây nguồn lực mới để đưa đất nước phát triển nhanh hơn, mạnh hơn trong thời gian tới. Điều đấy cho thấy sự tin tưởng cao hơn của Đảng và Nhà nước đối với ngành đối ngoại và yêu cầu trách nhiệm cao hơn. Nên tất cả các cán bộ làm công tác đối ngoại là chúng tôi phải cố gắng hơn nữa.

Đặc biệt, những yêu cầu rất lớn được đặt ra đối với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trực tiếp tại địa bàn, các Đại sứ phải nắm vững tình hình để tham mưu, kiến nghị và tăng cường thúc đẩy quan hệ. Một khía cạnh quan trọng khác đối với ngành đối ngoại là thực hiện đúng tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, đó là bảo đảm ấm no, hạnh phúc cho người dân. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài rất lớn. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, nhưng thông qua các Đại sứ quán và các cơ quan đối ngoại, chúng tôi phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ này.

- Trong phiên thảo luận tại hội trường, thay mặt Đảng bộ Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trình bày tham luận về vấn đề “Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, phục vụ các mục tiêu chiến lược của đất nước”. Đại biểu có những tâm đắc gì về bài tham luận này?

Phát biểu tham luận của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường là sự kết hợp tinh hoa từ các phát biểu của ngành Ngoại giao cùng với những đóng góp của toàn thể cán bộ trong Ngành, những người đã nhiều lần nghiên cứu, thảo luận và góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng. Thông qua thực tiễn công tác và công việc hằng ngày, các ý kiến luôn được tập trung trao đổi, hoàn thiện. Có thể nói, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường không chỉ thể hiện mong muốn của Bộ Ngoại giao, mà quan trọng hơn là sự quyết tâm của toàn ngành, cam kết trước Đảng và Nhà nước sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong bối cảnh hiện nay với nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, tham luận về vấn đề “Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, phục vụ các mục tiêu chiến lược của đất nước”. (Ảnh: TTXVN)

Tôi tin tưởng rằng, sau Đại hội, toàn thể cán bộ ngành Ngoại giao sẽ sớm triển khai việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đưa vào thực tiễn công việc của mình, qua đó đáp ứng tốt hơn những mong mỏi cũng như các nội dung đã được phát biểu trước Đại hội. Đây chính là một lời hứa trước Đại hội Đảng.

- Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế. Đại biểu có đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc Đảng ban hành Nghị quyết này?

Thứ nhất, Nghị quyết số 59 là một nghị quyết hết sức quan trọng, tổng hợp toàn bộ các chủ trương, đường lối, chính sách trước đây của Đảng và Nhà nước ta về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đồng thời thể hiện một bước đánh giá mới đối với tình hình và thực tiễn hiện nay. Sau một quá trình phát triển lâu dài, sau hơn 40 năm đổi mới, đất nước ta thực sự đã có vai trò, vị thế và uy tín quốc tế khác trước. Chúng ta có sức mạnh tổng hợp của cả quốc gia, và rất nhiều đối tác, quốc gia đều mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Thứ hai, Nghị quyết thể hiện rõ đường lối đối ngoại của chúng ta trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đã được triển khai rất hiệu quả theo hướng mở rộng và tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế. Chúng ta luôn coi nội lực là yếu tố quan trọng, nhưng đồng thời khẳng định hợp tác quốc tế là hết sức cần thiết, qua đó kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh đối ngoại.

Từ góc độ cá nhân tôi, là một Đại sứ công tác ở nước ngoài, điều này được cảm nhận rất rõ trong thời gian gần đây. Các quốc gia, các đối tác và bạn bè quốc tế, thậm chí ở phạm vi rộng hơn, đều đánh giá rất cao vai trò, vị thế của Việt Nam. Hiện nay, nhiều nước đều mong muốn tranh thủ sự tham gia và đóng góp của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh chúng ta đã có những đường lối hết sức đúng đắn trước tình hình thế giới đang diễn biến rất phức tạp.

Vì vậy, tôi cho rằng Nghị quyết này ra đời rất kịp thời, chính xác, thể hiện sự phán đoán và đánh giá đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về tình hình mới, đồng thời đề ra những quyết sách, chủ trương phù hợp cho giai đoạn hiện nay.

