Hình ảnh đại biểu dự ngày làm việc thứ tư tại Đại hội XIV của Đảng

Sáng 22/1, Đại hội lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu Đoàn Đảng bộ Quân đội đến dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22/1. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan khu trưng bày ấn phẩm sách, báo chào mừng Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22/1. (Ảnh: TTXVN)
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đến dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22/1. (Ảnh: TTXVN)
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu Đoàn Đảng bộ thành phố Hà Nội dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22/1. (Ảnh: TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Phó ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân. (Ảnh: TTXVN)
Đại biểu đến dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng, sáng 22/1. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu dự ngày làm việc thứ tư Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
