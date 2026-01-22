Đồng bào Tây Nguyên kiến nghị Đại hội Đảng XIV có quyết sách mạnh mẽ cho miền núi, vùng sâu

Dõi theo nội dung làm việc của Đại hội XIV của Đảng, tại các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân bày tỏ mong muốn Đại hội bàn thảo và ban hành các quyết sách mạnh mẽ hơn cho phát triển miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ thực tiễn buôn làng, kiến nghị được đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên gửi tới Đại hội XIV của Đảng nhiều nhất là bài toán sinh kế bền vững. Anh Đinh Bơn, dân tộc Ba Na, đoàn viên thanh niên ở làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai kiến nghị, trong giai đoạn tới, các quyết sách cần tập trung nhiều hơn vào tạo “cần câu” cho bà con thay vì hỗ trợ mang tính ngắn hạn.

“Rất mong Đảng, Nhà nước quan tâm hơn tới sinh kế cho bà con ở các buôn làng. Bà con mong muốn Đại hội có các quyết sách tạo điều kiện cho bà con tiếp cận nguồn vốn tốt hơn, có nhiều hơn các chương trình đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và quan trọng nhất là có đầu ra ổn định cho nông sản. Mong Đại hội Đảng thành công tốt đẹp, có những chính sách phù hợp để phát triển đất nước”, anh Đinh Bơn chia sẻ.

Bà con ở các buôn làng Tây Nguyên cần thiết nhất là sinh kế bền vững.

Cùng với sinh kế, hạ tầng thiết yếu tiếp tục là vấn đề được đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên mong đợi. Ông Y Yôch Hmok, dân tộc Ê Đê, ở buôn Ky, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ, nếu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ có thể bắt nhịp với tiến trình phát triển chung của địa phương, của đất nước.

Ông Y Yôch Hmok bày tỏ: “Chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng chuyển hóa các quyết sách, hiện thực hóa các chính sách hỗ trợ người dân trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, đặc biệt là quan tâm hơn đầu tư về hạ tầng để buôn làng có điều kiện phát triển nhanh hơn”.

Ông Y Yôch Hmok, dân tộc Ê Đê, ở buôn Ky, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị tăng cường đầu tư về hạ tầng giao thông để buôn làng Tây Nguyên bắt nhịp phát triển. (Ảnh: H'Xíu)

Một kiến nghị khác được nhiều bà con ở các buôn làng Tây Nguyên gửi gắm đến Đại hội XIV của Đảng đó là vấn đề bảo vệ rừng gắn với ổn định đời sống người dân sống trong rừng và gần rừng.

Ông K’Sriu, dân tộc Mạ, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng bon Bnâm, xã tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: “Bà con sống nhờ rừng nên rất quý rừng. Nhưng muốn giữ rừng lâu dài thì bà con phải có sinh kế ổn định. Mong Đảng sẽ có chính sách để người dân vừa được tham gia bảo vệ rừng, vừa có thu nhập hợp pháp từ rừng, như khoán bảo vệ rừng, trồng dược liệu, phát triển sinh kế dưới tán rừng. Có cuộc sống ổn định thì bà con mới giữ rừng bền vững”.

Bà con ở các buôn làng Tây Nguyên dõi theo Đại hội XIV của Đảng với niềm tin, niềm kỳ vọng lớn lao khi đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới. (Ảnh: Hương Lý)

Dõi theo Đại hội XIV của Đảng, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên kỳ vọng tinh thần “lấy Nhân dân làm trung tâm” của Đại hội sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những quyết sách đủ mạnh, để đồng bào dân tộc thiểu số thực sự phát triển, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, giai đoạn phát triển mới.

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên gửi gắm nhiều kiến nghị đến Đại hội XIV của Đảng, mong Đảng có thêm những quyết sách cho miền núi, vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. (Ảnh: H'Xíu)

Ông Hoàng Văn Soạn, dân tộc Tày, ở xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai và ông Cao Minh Khánh, dân tộc Raglay, xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa bộc bạch: "Tôi mong muốn Đảng có nhiều chính sách hơn đối với người dân tộc thiểu số, nhất là ở những vùng đặc biệt khó khăn để bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn, tương lai tươi sáng hơn. Để giải quyết kịp thời khó khăn cho Nhân dân, phải bám sát người dân, muốn nghe được người dân nói, chúng tôi phải xuống cơ sở thường xuyên.

Tôi mong muốn sau Đại hội sẽ xây dựng các chương trình, kế hoạch quan tâm đến đời sống, đầu tư cho văn hóa, kinh tế - xã hội trên các vùng đồng bào dân tộc, miền núi. Thực tế trên địa bàn, bà con còn khó khăn rất nhiều, đi sâu vào mới thấy được những điều này”.