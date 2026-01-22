Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư

(VTC News) -

Cuối phiên làm việc chiều 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bỏ phiếu thông qua chương trình Đại hội điều chỉnh, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến ban đầu.

Dự kiến, Đại hội bế mạc vào ngày 23/1. Tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo chương trình điều chỉnh chương trình Đại hội XIV của Đảng tại cuối phiên làm việc chiều 21/1. (Ảnh: TTXVN)

Trong ngày 21/1, Đại hội làm việc tại hội trường để thảo luận về các văn kiện Đại hội.

Buổi sáng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Trong phiên buổi sáng, đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến.

Buổi chiều, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Trong phiên buổi chiều, đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu, cơ quan phát biểu ý kiến.

Nội dung các ý kiến tham luận tập trung vào những nội dung trọng tâm của Văn kiện và các vấn đề quan trọng được Nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội XIV của Đảng trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những nội dung tham luận và các ý kiến phát biểu tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu tham dự Đại hội. Đoàn Chủ tịch chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện rà soát, tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội quyết định.

Đối với những kiến nghị cụ thể, đặc thù, Đoàn Chủ tịch tổng hợp, tiếp thu, chuyển Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, cụ thể hóa trong các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và hoàn thiện nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.