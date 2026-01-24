Truy bắt 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình

Ngày 24/1, lãnh đạo UBND phường Duy Tiên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng.

Hình ảnh 2 đối tượng cầm dao cướp tiệm vàng ở phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 23/1. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức truy tìm các đối tượng liên quan.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 đối tượng mặc áo khoác, đội mũ, đeo găng tay, bịt khẩu trang trắng đi vào tiệm vàng. Trong đó, đối tượng đi trước cầm dao cảnh giới, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày.

Sau đó, cả 2 đối tượng lấy trang sức cho vào túi mang theo. Theo hình ảnh trong clip, quá trình xảy ra vụ việc, có người liên tục hô: “Cướp", “thôi đừng lấy nữa”… song các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện, lực lượng chức năng đang tổ chức truy bắt các đối tượng gây án.