Nhận diện 2 kẻ cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực truy tìm hai người đàn ông dùng súng cướp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Đặc điểm nhận dạng các đối tượng: Đối tượng thứ nhất khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1m65, nói giọng miền Bắc; mặc quần đen, áo khoác Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm Grab màu xanh.

Đối tượng thứ hai khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m68, nói giọng miền Nam; mặc quần màu xanh, mang giày vải cùng màu, áo khoác xanh ngọc, đội mũ bảo hiểm Grab màu xanh.

Hai kẻ cướp ngân hàng đang tẩu thoát.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 19/1, tại Phòng Giao dịch Trà Bá – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai (địa chỉ 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ cướp ngân hàng.

Hai người đàn ông đi xe mô tô Yamaha Exciter màu vàng – đen, nghi gắn biển kiểm soát 77G1-313.12, mang theo một túi xách màu xanh dạng ba lô nhỏ, dừng xe trước phòng giao dịch rồi đi vào khu vực quầy giao dịch.

Tại đây, 2 kẻ này rút ra một vật màu đen nghi là súng ngắn, lớn tiếng đe dọa, khống chế các nhân viên giao dịch. Do hoảng sợ, các nhân viên đã bỏ chạy khỏi quầy. Lợi dụng tình huống này, hai đối tượng nhảy vào các quầy giao dịch, lấy tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy theo hướng ngã ba Hàm Rồng.

Qua kiểm tra sơ bộ, số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt ước tính hơn 1,8 tỷ đồng.

Công an phong tỏa hiện trường.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị quần chúng nhân dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên kịp thời thông báo ngay cho Thượng tá Đậu Công Sơn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai - Số điện thoại: 0966.791.268 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.