Kết quả Man City vs Wolves, vòng 23 giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

(VTC News) -

Man City 2-0 Wolves Marmoush 6' Semenyo 45+2'

Trận Man City đấu với Wolves thuộc vòng 23 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra trên sân Etihad (Manchester, Anh). Erling Haaland và Phil Foden dự bị nhưng Man City vẫn giành chiến thắng để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Arsenal.

Semenyo ghi bàn trong trận Man City đấu với Wolves. (Ảnh: Reuters)

Chạm trán đối thủ đứng cuối bảng xếp hạng, Man City dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 67%. Người thay thế Haaland là Omar Marmoush chứng minh giá trị bằng bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 6. Matheus Nunes tạt bóng vào vòng cấm và Marmoush kịp băng vào dứt điểm tung lưới Wolves.

Man City sau đó tạo ra hàng loạt cơ hội, trong đó có một cú sút trúng cột của Marmoush. Ngay trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola có bàn thắng thứ hai. Antoine Semenyo kết thúc pha phối hợp nhịp nhàng của đội chủ nhà bằng cú dứt điểm gọn gàng.

Trong hiệp 2, Man City giảm nhịp độ tấn công. Điều này giúp Wolves có cơ hội dâng lên nhiều hơn. Tuy nhiên, đội khách bế tắc trước hàng phòng ngự chơi thận trọng của đối thủ. Sự xuất hiện của tân binh Marc Guehi và việc không còn mạo hiểm dâng cao đội hình quá nhiều giúp Man City hạn chế được sai lầm.

Haaland, Foden được tung vào sân ở cuối trận không làm thay đổi cục diện trận đấu cũng như tỷ số. Man City thắng Wolves 2-0 và tạm rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal.

Số liệu thống kê trận Man City 2-0 Wolves.

Đội hình Man City vs Wolves

Man City: Gianluigi Donnarumma (25), Tijjani Reijnders (4), Omar Marmoush (7), Rayan Cherki (10), Marc Guehi (15), Rodri (16), Bernardo Silva (20), Matheus Nunes (27), Nico O'Reil'y (33), Antoine Semenyo (42), Abdukodir Khusanov (45).

Wolves: Jose Sa (1), Hugo Bueno (3), Santiago Bueno (4), Andre (7), Joao Gomes (8), Jhon Arias (10), Hwang Hee-chan (11), Yerson Mosquera (15), Mateus Mane (36), Ladislav Krejci (37), Jackson Tchatchoua (38).

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026 mới nhất theo thông tin từ trang chủ giải đấu. Tính đến hết trận Man City đấu với Wolves, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 22 40/14 50 2 Man City 23 46/20 46 3 Aston Villa 22 34/26 43 4 Liverpool 22 33/29 36 5 Man Utd 22 38/32 35 6 Chelsea 22 35/23 34 7 Fulham 23 32/32 34 8 Brentford 22 35/30 33 9 Everton 22 24/25 32 10 Sunderland 23 24/26 32 11 Newcastle United 22 31/27 31 12 Fulham 23 33/31 31 13 Tottenham 23 33/31 28 14 Crystal Palace 22 23/25 28 15 Bournemouth 22 35/41 27 16 Leeds United 22 30/36 26 17 Nottingham 22 21/34 22 18 West Ham 23 27/45 20 19 Burnley 23 25/44 15 20 Wolves 23 15/43 8

Thông tin Man City và Wolves

Manchester City không có sự phục vụ của Josko Gvardiol, John Stones, Mateo Kovacic, Ruben Dias, Oscar Bobb và Savinho do chấn thương. Nico Gonzalez nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt do chưa đạt trạng thái tốt nhất. Matheus Nunes có thể kịp hồi phục.

Bernardo Silva đủ điều kiện trở lại sau án treo giò, hai tân binh Antoine Semenyo và Marc Guehi đều có cơ hội đá chính, trong đó Guehi dự kiến sẽ có màn ra mắt chính thức ở vị trí trung vệ đá cặp cùng Abdukodir Khusanov sau khi Max Alleyne gây thất vọng.

Wolves không có Jean-Ricner Bellegarde, Toti Gomes và Leon Chiwome - những cầu thủ phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Tawanda Chirewa còn bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi Fer Lopez được cho là đang đàm phán để gia nhập Celta Vigo theo dạng cho mượn.