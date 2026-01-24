Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Bảng xếp hạng vòng 23 mới nhất

(VTC News) -

Vòng 23 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra từ tối 24/1. West Ham đấu với Sunderland trong trận đấu sớm. Arsenal tạm đứng đầu bảng với khoảng cách 7 điểm so với 2 đội bám đuổi là Man City và Aston Villa. Tâm điểm của vòng đấu là trận Super Sunday Arsenal gặp Manchester United.

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng với 50 điểm.

Liverpool, Chelsea, Man Utd và Brentford cạnh tranh vị trí thứ tư.

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 23.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 23

Ngày 24/1

19h30: West Ham 3-1 Sunderland.

22h: Burnley vs Tottenham.

22h: Fulham vs Brighton.

22h: Man City vs Wolves.

Ngày 25/1

0h30: Bournemouth vs Liverpool.

21h: Brentford vs Nottingham Forest.

21h: Crystal Palace vs Chelsea.

21h: Newcastle United vs Aston Villa.

23h30: Arsenal vs Man Utd.

Ngày 27/1

3h: Everton vs Leeds United.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 23

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 22 40/14 50 2 Man City 22 44/20 43 3 Aston Villa 22 34/26 43 4 Liverpool 22 33/29 36 5 Man Utd 22 38/32 35 6 Chelsea 22 35/23 34 7 Brentford 22 35/30 33 8 Everton 22 24/25 32 9 Sunderland 23 24/26 32 10 Newcastle United 22 31/27 31 11 Brighton 22 32/29 31 12 Fulham 22 30/31 31 13 Crystal Palace 22 23/25 28 14 Tottenham 22 31/29 27 15 Bournemouth 22 35/41 27 16 Leeds United 22 30/36 26 17 Nottingham 22 21/34 22 18 West Ham 23 27/45 20 19 Burnley 22 23/42 14 20 Wolves 22 15/41 8

Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

